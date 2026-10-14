Vinicius zaradi izključitve in neprimernega obnašanja izpušča el clasico

Disciplinska komisija španske zveze mu je namreč dodelila štiri tekme prepovedi igranja zaradi izključitve na sobotni prvenstveni tekmi proti Villarrealu. Madridčani so omenjeno tekmo dobili z 1:0, vendar je Vinicius Junior moral z igrišča 20 minut pred koncem srečanja. Takrat je Brazilec najprej dosegel gol, ki pa so ga sodniki razveljavili, ker je pred tem za lase povlekel tekmeca.