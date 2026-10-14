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Nogomet

Vinicius zaradi izključitve in neprimernega obnašanja izpušča el clasico

Madrid, 14. 10. 2026 19.48 pred 13 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA
Alejandro Hernandez Hernandez

Zvezdniški napadalec španskega nogometnega velikana Real Madrida, Brazilec Vinicius Junior, bo moral izpustiti derbi elitne španske lige z Barcelono 25. oktobra.

Disciplinska komisija španske zveze mu je namreč dodelila štiri tekme prepovedi igranja zaradi izključitve na sobotni prvenstveni tekmi proti Villarrealu. Madridčani so omenjeno tekmo dobili z 1:0, vendar je Vinicius Junior moral z igrišča 20 minut pred koncem srečanja. Takrat je Brazilec najprej dosegel gol, ki pa so ga sodniki razveljavili, ker je pred tem za lase povlekel tekmeca.

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Disciplinska komisija je potrdila kazen za brazilskega reprezentanta, dodelila mu je dve tekmi prepovedi zaradi rdečega kartona in dve zaradi protestov proti sodniku. V španski ligi vodi stoodstotna Barcelona s 24 točkami, Real je četrti z 18.

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Vinicius Junior Real Madrid el clasico španska liga nogomet

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Kolllerik
14. 10. 2026 20.08
Odlična novica. Še je upanja v Špansko nogometno sodstvo...
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0 0
Pet u tri krasne
14. 10. 2026 20.08
Itak mu bodo kazen zmanjšali na 2. Drugače be bi bil Pereal :)
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0 0
Luigi Taveri II.
14. 10. 2026 20.07
Zaslužena minimalna kazen za oba izpada...v času Negreire se to Realu ni moglo zgoditi
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