Vinicius Junior zaradi rasističnih vzklikov kritiziral vodstvo španske lige

"Sovražni govor nima mesta v španski ligi. Dogodke s petkove tekme že preiskujemo in kot vedno bomo z obema kluboma sodelovali, da bi identificirali in preganjali vse, ki so krivi sovražnega govora," je dejal tiskovni predstavnik španske lige. Dodal je, da so pridobili posnetke, objavljene na družbenih omrežjih, ter da bodo vsakega preučili posamično in se nato odločili glede naslednjih korakov.

Vodstvo španske lige je v preteklosti že tožilo navijače zaradi rasističnih žalitev. Med drugim je tožilstvu prijavilo rasistične žalitve, uperjene proti Viniciusu, že oktobra 2021 med derbijem z Barcelono na Camp Nouu.

Decembra je špansko tožilstvo končalo preiskavo rasističnih vzklikov navijačev Atletica proti Viniciusu, saj niso mogli identificirati pravih navijačev.