Vinicius: Moje največje sanje so pustiti zapuščino, ki presega nogomet

Vinicius Junior je takole poziral za revijo GQ FOTO: GQ

Vinicius Junior je v Real Madrid prišel leta 2018 kot obetavni 18-letnik, ki si je moral svoj položaj v klubu še izboriti. To je bilo vse prej kot enostavno, a Brazilec se je v zadnjih letih uveljavil kot eden izmed najboljših napadalcev na svetu. Pravi, da včasih še sam ne more verjeti, kaj mu je uspelo, še zlasti veliko pa mu pomeni dejstvo, da njegov uspeh motivira tudi druge. "Predstavljati svojo ekipo, svojo državo in svojo družino na največjih tekmovanjih je nekaj, česar ne bom nikoli jemal za samoumevno. Da igram na tej ravni, za največji klub na svetu in brazilsko reprezentanco, se mi še vedno zdi kot sanje. Vem, da moja pot navdihuje druge, še posebej otroke, ki prihajajo od tam, od koder prihajam jaz. In to, da lahko moja zgodba nekoga motivira, da sledi svojim sanjam, mi pomeni vse," je dejal v intervjuju za špansko revijo GQ.

Vinicius Jr. FOTO: Profimedia

Brazilec je z Realom dvakrat slavil v Ligi prvakov in obakrat v finalu tudi dosegel zadetek, trikrat pa je osvojil špansko La ligo. Kot pomemben del uspehov pa izpostavlja tudi njihovo obeleževanje. "Zelo je pomembno, da uspehe proslavimo, saj se jih nikoli ne doseže kar tako. V nogometu vsi stremimo k izboljšanju, praznovanje dosežkov drug drugega pa pomaga graditi pozitivno in spodbudno okolje. Gre za spoštovanje in priznavanje vloženega truda," razmišlja 25-letnik.

Ključni osebi za vse, kar mu je uspelo, sta njegova starša, ki ju je izpostavil kot svoj največji navdih. "Zelo trdo sta garala, da sta mi zagotovila priložnosti, ki jih imam danes. Njune predanost, ljubezen in žrtev so tisto, kar me vsak dan žene naprej. Vse, kar počnem, je z razlogom, da bi bila onadva ponosna name." Zaveda se, da je dosegel že veliko, a dodaja, da njegove sanje še zdaleč niso končane. "Želim osvojiti še več lovorik s svojim klubom, zmagati na največjih tekmovanjih z reprezentanco in še naprej navdihovati naslednjo generacijo, da verjame vase. Moje največje sanje so pustiti zapuščino, ki presega nogomet, še posebej z vsem delom, ki ga opravljam prek svoje fundacije za izboljšanje izobraževalnega sistema v Braziliji," je svoje ambicije za revijo GQ delil Vinicius.

Vinicius Jr. FOTO: Profimedia