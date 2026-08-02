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Nogomet

Vinicius na izhodnih vratih? Ključen bo sestanek z Mourinhom

Madrid, 02. 08. 2026 11.26 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Vinicius Junior

Eno najbolj perečih nogometnih vprašanj na Iberskem polotoku bo v naslednjih nekaj dneh vendarle dobilo odgovor. Zvezdnik madridskega Reala Vinicius Jr. bo kmalu pripotoval nazaj v špansko prestolnico, kjer se bo prvič sestal tudi z novopečenim strategom belega baleta Josejem Mourinhom. Prav pogovor s portugalskim strategom bi znal odločati o njegovi usodi.

Vinicius Junior
Vinicius Junior
FOTO: Profimedia

Prihodnost Viniciusa Jr. že dober teden dni buri duhove na Iberskem polotoku. Vse od razkritja, da se je za Brazilčeve usluge dodobra ogrel londonski Arsenal, je usoda 26-letnega zvezdnika postala eno najbolj perečih vprašanj na nogometni prestopni tržnici. Brazilec je zadnjih nekaj tednov preživel v Braziliji, kjer je užival v zasluženem počitku, zdaj pa se bo pridružil svojim klubskim soigralcem, ki pa to morda ne bodo več za dolgo.

Beli balet se je pod taktirko Joseja Mourinha v nam bližnjem Celovcu udaril z italijansko Fiorentino. Portugalski strateg je na prijateljskem srečanju, ki je na stadion v bližini Vrbskega jezera pritegnilo veliko nogometnih navdušencev, vknjižil remi z 2:2. Po tekmi je bil Mourinho zadovoljen s predstavo svojih varovancev: "Vse, kar sem danes videl, mi je bilo všeč. Pokazali smo tri različne obraze: spočitega, utrujenega in zelo utrujenega." Madridčani so v prvem polčasu prevzeli vodstvo z 2:0, ki pa so ga v drugi polovici igre zapravili.

Jose Mourinho na prijateljskim obračunom proti Fiorentini
Jose Mourinho na prijateljskim obračunom proti Fiorentini
FOTO: Profimedia

Poleg predstave svojih varovancev je legendarni strateg po srečanju pokomentiral tudi vprašanje o Viniciusu. "Vini se nam bo pridružil v ponedeljek," je dejal in tako potrdil dejstvo, da se bo Brazilec vsaj začasno vrnil v madridski tabor. Po poročanju časnika AS naj bi bili prihodnji dnevi ključni, kar se tiče prihodnosti 26-letnika. Po povratku bodo sledili sestanki z vodstveno garnituro kluba, kot tudi s (starim) novim trenerjem belega baleta. Po poročanju madridskih medijev naj bi si obe strani zaenkrat še želeli podaljšanja pogodbe, ki se sicer izteče čez 11 mesecev.

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Če pa do dogovora ne bo prišlo, pa seveda ni izključen tudi veliki odhod Brazilca iz kluba. Kot edini pravi snubci so se v javnosti pojavili topničarji, ki si v svojo ekipo želijo pripeljati nekaj zvezdniškega pridiha. Jasno pa je, da bi morebitna novica, da bo Vinicius zagotovo zapustil kraljevski klub, veliko pozornosti požela pri marsikaterem evropskem velikanu.

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