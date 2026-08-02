Vinicius na izhodnih vratih? Ključen bo sestanek z Mourinhom

Prihodnost Viniciusa Jr. že dober teden dni buri duhove na Iberskem polotoku. Vse od razkritja, da se je za Brazilčeve usluge dodobra ogrel londonski Arsenal, je usoda 26-letnega zvezdnika postala eno najbolj perečih vprašanj na nogometni prestopni tržnici. Brazilec je zadnjih nekaj tednov preživel v Braziliji, kjer je užival v zasluženem počitku, zdaj pa se bo pridružil svojim klubskim soigralcem, ki pa to morda ne bodo več za dolgo.

Beli balet se je pod taktirko Joseja Mourinha v nam bližnjem Celovcu udaril z italijansko Fiorentino. Portugalski strateg je na prijateljskem srečanju, ki je na stadion v bližini Vrbskega jezera pritegnilo veliko nogometnih navdušencev, vknjižil remi z 2:2. Po tekmi je bil Mourinho zadovoljen s predstavo svojih varovancev: "Vse, kar sem danes videl, mi je bilo všeč. Pokazali smo tri različne obraze: spočitega, utrujenega in zelo utrujenega." Madridčani so v prvem polčasu prevzeli vodstvo z 2:0, ki pa so ga v drugi polovici igre zapravili.