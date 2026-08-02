Vinicius na izhodnih vratih? Ključen bo sestanek z Mourinhom

Prihodnost Viniciusa Jr. že dober teden dni buri duhove na Iberskem polotoku. Vse od razkritja, da se je za Brazilčeve usluge dodobra ogrel londonski Arsenal, je usoda 26-letnega zvezdnika postala eno najbolj perečih vprašanj na nogometni prestopni tržnici. Brazilec je zadnjih nekaj tednov preživel v Braziliji, kjer je užival v zasluženem počitku, zdaj pa se bo pridružil svojim klubskim soigralcem, ki pa to morda ne bodo več za dolgo.
Beli balet se je pod taktirko Joseja Mourinha v nam bližnjem Celovcu udaril z italijansko Fiorentino. Portugalski strateg je na prijateljskem srečanju, ki je na stadion v bližini Vrbskega jezera pritegnilo veliko nogometnih navdušencev, vknjižil remi z 2:2. Po tekmi je bil Mourinho zadovoljen s predstavo svojih varovancev: "Vse, kar sem danes videl, mi je bilo všeč. Pokazali smo tri različne obraze: spočitega, utrujenega in zelo utrujenega." Madridčani so v prvem polčasu prevzeli vodstvo z 2:0, ki pa so ga v drugi polovici igre zapravili.
Poleg predstave svojih varovancev je legendarni strateg po srečanju pokomentiral tudi vprašanje o Viniciusu. "Vini se nam bo pridružil v ponedeljek," je dejal in tako potrdil dejstvo, da se bo Brazilec vsaj začasno vrnil v madridski tabor. Po poročanju časnika AS naj bi bili prihodnji dnevi ključni, kar se tiče prihodnosti 26-letnika. Po povratku bodo sledili sestanki z vodstveno garnituro kluba, kot tudi s (starim) novim trenerjem belega baleta. Po poročanju madridskih medijev naj bi si obe strani zaenkrat še želeli podaljšanja pogodbe, ki se sicer izteče čez 11 mesecev.
Če pa do dogovora ne bo prišlo, pa seveda ni izključen tudi veliki odhod Brazilca iz kluba. Kot edini pravi snubci so se v javnosti pojavili topničarji, ki si v svojo ekipo želijo pripeljati nekaj zvezdniškega pridiha. Jasno pa je, da bi morebitna novica, da bo Vinicius zagotovo zapustil kraljevski klub, veliko pozornosti požela pri marsikaterem evropskem velikanu.
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