'Vinicius ni nadležen le nasprotnikom, ampak tudi navijačem Reala'

Brazilec, ki je v tej sezoni zbral 50 nastopov, 20 golov in 16 podaj, se (pre)hitro razjezi na sodniške odločitve ter provokacije nasprotnikov. Obnaša se nezrelo in se ukvarja s pristopi, ki ne sodijo na igrišče. To seveda zmanjšuje vpliv njegovega nespornega talenta, ki ga vsekakor premore.

"Viniciusa ne poznam osebno, vendar so mi rekli, da je odličen fant in odlična oseba. Ampak saj veste, kako je v Real Madridu. Če igraš na visokem nivoju, potem je vse super in ostaneš v klubu. Če ne navdušuješ, te bodo prodali in se te znebili," je dejal Mijatović.