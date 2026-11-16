Vinicius odkrito: Poleti sem več užival in manj treniral

Real Madrid je dobro odprl letošnjo sezono. Po dveh spodrsljajih v španskem prvenstvu se je z zmago na El Clasicu vodilni Barceloni približal na tri točke zaostanka, med elito stare celine pa je poleg aktualnega prvaka PSG-ja edini klub s stoodstotnim izkupičkom. Povsem drugačna pa je zgodba, ko govorimo o Viniciusu Juniorju. Ta je v La Ligi zaigral na osmih tekmah, dosegel gol in tri podaje, v Ligi prvakov, kjer je bil na vseh štirih obračunih umeščen v začetno enajsterico, pa se še ni uspel vpisati v statistiko.

Vinicius Junior FOTO: AP

Navijači so hitro začeli opozarjati na dejstvo, da Brazilec igra izredno pod svojim siceršnjim nivojem. Za povrh je bil v osmem krogu prvenstva izključen, tako da je zadnje štiri ligaške tekme na njegovem položaju začel poletni prišlek Yan Diomande. 20-letni krilni napadalec je s svojimi predstavami vložil resno kandidaturo za mesto v udarni postavi kraljevega kluba, čas pa bo pokazal, za koga se bo odločil Jose Mourinho. Veliko bo jasno v naslednjih dneh oziroma tednih, ko se bodo nogometaši vrnili v svoje klube – trenutno so namreč osredotočeni na reprezentančne obveznosti. Vinicius se z izbrano vrsto ta hip pripravlja v Aziji, kjer je dosegel oba gola Brazilije ob porazu s 3:2 proti Japonski, pred tekmo proti Singapurju pa odkrito spregovoril o svojih težavah.

Vinicius Junior FOTO: AP

Vinicius verjame v svoj povratek

"Svetovno prvenstvo je močno vplivalo na nas Brazilce. Poleti sem več užival, počival in preživel več časa z družino. V primerjavi s prejšnjimi leti sem manj treniral. Na začetek moje sezone so močno vplivali tudi pogovori o novi pogodbi, ki so mi povsem zmešali glavo," je o težkem obdobju uvodoma povedal brazilski nogometni zvezdnik. "Sem človek, ki pogosto dela napake. Star sem 26 let, tako da moram malce tudi uživati v življenju. Ampak vedno se želim izboljševati in bolje razumeti nogomet. Zapomnite si, sezona je še dolga. V najpomembnejših trenutkih sem vedno stopil v ospredje."