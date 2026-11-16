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Nogomet

Vinicius odkrito: Poleti sem več užival in manj treniral

Kallang, 16. 11. 2026 16.16 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Vinicius Junior

Vinicius Junior je v letošnji sezoni bleda senca igralca, ki je bil leta med najboljšimi na svetu. Kaj je razlog za njegovo slabo formo? "Svetovno prvenstvo je močno vplivalo na nas Brazilce, poleti sem več užival, počival, posledično manj treniral. Tudi pogovori o pogodbi so mi zmešali glavo," je iskreno povedal 26-letni napadalec.

Real Madrid je dobro odprl letošnjo sezono. Po dveh spodrsljajih v španskem prvenstvu se je z zmago na El Clasicu vodilni Barceloni približal na tri točke zaostanka, med elito stare celine pa je poleg aktualnega prvaka PSG-ja edini klub s stoodstotnim izkupičkom.

Povsem drugačna pa je zgodba, ko govorimo o Viniciusu Juniorju. Ta je v La Ligi zaigral na osmih tekmah, dosegel gol in tri podaje, v Ligi prvakov, kjer je bil na vseh štirih obračunih umeščen v začetno enajsterico, pa se še ni uspel vpisati v statistiko.

Vinicius Junior
Vinicius Junior
FOTO: AP

Navijači so hitro začeli opozarjati na dejstvo, da Brazilec igra izredno pod svojim siceršnjim nivojem. Za povrh je bil v osmem krogu prvenstva izključen, tako da je zadnje štiri ligaške tekme na njegovem položaju začel poletni prišlek Yan Diomande.

20-letni krilni napadalec je s svojimi predstavami vložil resno kandidaturo za mesto v udarni postavi kraljevega kluba, čas pa bo pokazal, za koga se bo odločil Jose Mourinho.

Veliko bo jasno v naslednjih dneh oziroma tednih, ko se bodo nogometaši vrnili v svoje klube – trenutno so namreč osredotočeni na reprezentančne obveznosti. Vinicius se z izbrano vrsto ta hip pripravlja v Aziji, kjer je dosegel oba gola Brazilije ob porazu s 3:2 proti Japonski, pred tekmo proti Singapurju pa odkrito spregovoril o svojih težavah.

Vinicius Junior
Vinicius Junior
FOTO: AP

Vinicius verjame v svoj povratek

"Svetovno prvenstvo je močno vplivalo na nas Brazilce. Poleti sem več užival, počival in preživel več časa z družino. V primerjavi s prejšnjimi leti sem manj treniral. Na začetek moje sezone so močno vplivali tudi pogovori o novi pogodbi, ki so mi povsem zmešali glavo," je o težkem obdobju uvodoma povedal brazilski nogometni zvezdnik.

"Sem človek, ki pogosto dela napake. Star sem 26 let, tako da moram malce tudi uživati v življenju. Ampak vedno se želim izboljševati in bolje razumeti nogomet. Zapomnite si, sezona je še dolga. V najpomembnejših trenutkih sem vedno stopil v ospredje."

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