Nogomet

Vinicius odloča tekme in v ključnih trenutkih prevzema odgovornost

Madrid, 23. 03. 2026 18.30 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
A.M.
Vinicius Junior

Real Madrid je po 1281 dneh v španskem prvenstvu spet premagal Atletico. Ob domači zmagi s 3:2 je bil prvo ime obračuna Vinicius Junior, ki se je še drugič v nekaj dneh podpisal pod dva zadetka. Trener belega baleta Alvaro Arbeloa je po zmagi o Brazilcu govoril z izbranimi besedami.

Dva gola v Ligi prvakov proti Manchester Cityju in dva zadetka na ligaškem mestnem derbiju proti Atletico Madridu. To je izkupiček Viniciusa Juniorja, ki je v prejšnjem tednu s soigralci vknjižil dve izjemno pomembni zmagi. Kraljevi klub je med evropsko elito v četrtfinalu, v španskem prvenstvu pa po novi zmagi za vodilno Barcelono, ki v zadnjih krogih niza izključno zmage, na drugem mestu še zmeraj zaostaja za štiri točke.

Za 22. prvenstveno zmago v sezoni so se morali galaktiki pošteno namučiti. Proti colchonerosom so bili od začetka do konca boljša ekipa, uvodoma zapravili veliko priložnosti in bili za to kaznovani v 33. minuti, ko je Ademola Lookman postavil izid prvega polčasa. Hitro po začetku drugega dela sta preobrat uprizorila Vinicius Junior in Federico Valverde, s fantastičnim zaključkom pa je rezultat poravnal Nahuel Molina.

Izid na Bernabeuu ni dolgo ostal izenačen, šest minut kasneje je namreč z odličnim strelom končni izid 3:2 postavil Vinicius. Real Madrid je tekmo mirno pripeljal do konca, kljub temu, da je v 77. minuti Valverde prejel rdeči karton, ki dviguje ogromno prahu.

Po novih dveh zadetkih ima Vinicius v tej sezoni na kontu že 17 golov in 12 asistenc. Dokazal je, da lahko ob odsotnosti Kyliana Mbappeja prevzame mesto prvega zvezdnika in klubu pomaga nizati zmage. V primerjavi z nekaterimi sezonami je veliko bolj aktiven v napadu, pogosteje išče prazen prostor na zelenici in posledično ustvarja in prihaja v več priložnosti. To potrjujejo tudi statistični podatki, v La Ligi ima namreč to sezono največ uspešnih preigravanj in je igralec, nad katerim je bilo storjenih največ prekrškov.

Preberi še 'Vinicius je prvak, vsak bi ga moral imeti rad'

To, da v zadnjem času spremljamo inačico Viniciusa, ki je podobna tisti, ki bi si leta 2024 po mnenju mnogih zaslužila osvojiti zlato žogo, ni ostalo neopaženo niti pri trenerju belega baleta. "Še ena fantastična tekma talentiranega in pogumnega Vinija. Dosegel je izjemen gol, ki nam je v težkem trenutku prinesel zmago. Zaradi njegove predanosti, talenta in želje, da vodi ekipo, smo zelo srečni, da ga imamo. Ne vem, ali je na vrhuncu kariere, vsekakor pa je blizu tega," je po zmagi nad Atleticom povedal Alvaro Arbeloa.

nogomet vinicius junior real madrid atletico madrid

Osimhen uspešno prestal operacijo

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

The GOAT
23. 03. 2026 20.00
Spet kraja…nic novega…vini pa se vedno 🤮
cripstoned
23. 03. 2026 19.28
Vinicius junior...samo letos 20+golov, 15+asistenc..direkten prispevek k golu vsako tekmo...1.mesto v evropi po preigravanjih..ustvarja vec priloznosti kot nekateri top playmakerji..redno unicuje najboljse bocne branilce.. na velikih tekmah nikoli ne razocara, 2x zadel v finalu lige prvakov..skratka cel paket zraven mbappeja in v kolikor pride res še halaand potem bo konec spet za 5+sezon ..
Kolllerik
23. 03. 2026 19.39
🤣🤣🤣
The GOAT
23. 03. 2026 20.00
Konec cesa??? Sej se zacetka ni🤣🤣🤣
