Vinicius odloča tekme in v ključnih trenutkih prevzema odgovornost

Dva gola v Ligi prvakov proti Manchester Cityju in dva zadetka na ligaškem mestnem derbiju proti Atletico Madridu. To je izkupiček Viniciusa Juniorja, ki je v prejšnjem tednu s soigralci vknjižil dve izjemno pomembni zmagi. Kraljevi klub je med evropsko elito v četrtfinalu, v španskem prvenstvu pa po novi zmagi za vodilno Barcelono, ki v zadnjih krogih niza izključno zmage, na drugem mestu še zmeraj zaostaja za štiri točke.

Manchester City - Real Madrid FOTO: AP

Za 22. prvenstveno zmago v sezoni so se morali galaktiki pošteno namučiti. Proti colchonerosom so bili od začetka do konca boljša ekipa, uvodoma zapravili veliko priložnosti in bili za to kaznovani v 33. minuti, ko je Ademola Lookman postavil izid prvega polčasa. Hitro po začetku drugega dela sta preobrat uprizorila Vinicius Junior in Federico Valverde, s fantastičnim zaključkom pa je rezultat poravnal Nahuel Molina. Izid na Bernabeuu ni dolgo ostal izenačen, šest minut kasneje je namreč z odličnim strelom končni izid 3:2 postavil Vinicius. Real Madrid je tekmo mirno pripeljal do konca, kljub temu, da je v 77. minuti Valverde prejel rdeči karton, ki dviguje ogromno prahu.

Vinicius Junior FOTO: AP

Po novih dveh zadetkih ima Vinicius v tej sezoni na kontu že 17 golov in 12 asistenc. Dokazal je, da lahko ob odsotnosti Kyliana Mbappeja prevzame mesto prvega zvezdnika in klubu pomaga nizati zmage. V primerjavi z nekaterimi sezonami je veliko bolj aktiven v napadu, pogosteje išče prazen prostor na zelenici in posledično ustvarja in prihaja v več priložnosti. To potrjujejo tudi statistični podatki, v La Ligi ima namreč to sezono največ uspešnih preigravanj in je igralec, nad katerim je bilo storjenih največ prekrškov.

To, da v zadnjem času spremljamo inačico Viniciusa, ki je podobna tisti, ki bi si leta 2024 po mnenju mnogih zaslužila osvojiti zlato žogo, ni ostalo neopaženo niti pri trenerju belega baleta. "Še ena fantastična tekma talentiranega in pogumnega Vinija. Dosegel je izjemen gol, ki nam je v težkem trenutku prinesel zmago. Zaradi njegove predanosti, talenta in želje, da vodi ekipo, smo zelo srečni, da ga imamo. Ne vem, ali je na vrhuncu kariere, vsekakor pa je blizu tega," je po zmagi nad Atleticom povedal Alvaro Arbeloa.