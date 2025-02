Vinicius postal lastnik portugalskega drugoligaša

Vinicius Junior se je sprehodil po poti soigralca Kyliana Mbappeja, ki je julija lani postal večinski lastnik francoskega drugoligaša Stade Malherbe Caen, bolj znanega kot SM Caen. Brazilski zvezdnik se je, za razliko od Francoza, odločil za investicijo na Portugalskem, kjer Alverca piše lepo zgodbo.

Alverca je v sezoni 2003/04 nazadnje igrala med portugalsko elito, po izpadu eno sezono nastopala še v drugi ligi, leta 2005 pa zaradi finančnih razlogov propadla. Leto kasneje so se ponovno združili in začeli zgodbo pisati v amaterskem nogometu in se do leta 2018 prebili do profesionalnega nogometa. Minulo sezono so postali prvaki tretje lige, odlično pa jim kaže tudi letos, ko so po 22. krogih prvenstva na drugem mestu v drugi ligi.

Vinicius in njegovi partnerji so odkupili večinski delež kluba. "FC Alverca sporoča, da je inženir Ricardo Vicintin prodal svoj delež kluba skupini španskih in brazilskih vlagateljev."