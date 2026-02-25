Vinicius postavil piko na i preboju Reala v osmino finala

V primerjavi s prvo tekmo v Lizboni pred tednom dni so nogometaši Benfice na povratnem obračunu za uvrstitev v osmino finala elitne Lige prvakov pred nabito polnimi tribunami kultnega Santiaga Bernabeua nudili odličen odpor favoriziranemu Realu.

Ta se je sicer v nasprotju s pričakovanji v uvodnih minutah (zavestno) postavil nekoliko v zgoščen obrambni blok, ki ga gostje niso uspeli prebiti. V domačih vrstah se je (vsaj) na začetku srečanja poznala odsotnost poškodovanega Kyliana Mbappeja, ki je imel v zadnjih dneh težave s kolenom, medtem ko na nasprotni strani ni nastopil suspendirani Gianluca Prestianni, ki je bil obtožen rasizma med prvo tekmo končnice. Benfica se je pritožila, vendar je Evropska nogometna zveza (Uefa) zavrnila pritožbo portugalskega velikana.