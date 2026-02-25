Naslovnica
Nogomet

Vinicius postavil piko na i preboju Reala v osmino finala

Madrid, 25. 02. 2026

Avtor:
A.V. N.M.
Real Madrid - Benfica

Nogometaši madridskega Reala so pred nabito polnimi tribunami Santiaga Bernabeua še drugič v tednu dni premagali Benfico (2:1) in se s skupnim izidom 3:1 uvrstili v izločilne boje elitne Lige prvakov. Čeprav je portugalski velikan nudil izjemen odpor favoriziranemu tekmecu, je slednji z goloma Aureliena Tchouamenija in Viniciusa Juniorja upravičil vlogo favorita v tem dvoboju. Za goste je v polno meril Rafa Silva.

V primerjavi s prvo tekmo v Lizboni pred tednom dni so nogometaši Benfice na povratnem obračunu za uvrstitev v osmino finala elitne Lige prvakov pred nabito polnimi tribunami kultnega Santiaga Bernabeua nudili odličen odpor favoriziranemu Realu.

Ta se je sicer v nasprotju s pričakovanji v uvodnih minutah (zavestno) postavil nekoliko v zgoščen obrambni blok, ki ga gostje niso uspeli prebiti. V domačih vrstah se je (vsaj) na začetku srečanja poznala odsotnost poškodovanega Kyliana Mbappeja, ki je imel v zadnjih dneh težave s kolenom, medtem ko na nasprotni strani ni nastopil suspendirani Gianluca Prestianni, ki je bil obtožen rasizma med prvo tekmo končnice. Benfica se je pritožila, vendar je Evropska nogometna zveza (Uefa) zavrnila pritožbo portugalskega velikana.

Vinicius Junior in Gianluca Prestianni sta se na prvi tekmi med Benfico in Realom zapletla v nepotreben besedni dvoboj, ki je močno presegel športne okvirje.
Vinicius Junior in Gianluca Prestianni sta se na prvi tekmi med Benfico in Realom zapletla v nepotreben besedni dvoboj, ki je močno presegel športne okvirje.
FOTO: AFP

Benfica je zasluženo povedla v 14. minuti po sijajni akciji, zadetek pa je dosegel Rafa Silva. Vangelis Pavlidis je podal z desne strani, Raul Asencio je poskušal izbiti žogo in pri tem skoraj zatresel lastno mrežo, Thibaut Courtois je odlično posredoval, toda Silva je pospravil odbito žogo za 1:0 varovancev tokrat kaznovanega trenerja Joseja Mourinha.

Vendar pa je že dve minuti kasneje Aurelien Tchouameni lepo zadel z roba kazenskega prostora po odlični povratni podaji Federica Valverdeja. Francoski reprezentančni vezist je tako zelo hitro postavil stvari v izhodiščni položaj. Prejeti zadetek ni spodrezal nog nogometašev Benfice, ki so v naslednjih minutah skušali znova ogroziti Courtoisa. 

Vinicius Junior je s spektakularnim zadetkom odločil prvo tekmo na Luzu, svoje mojstrstvo pa potrdil tudi na povratnem srečanju v Madridu.
Vinicius Junior je s spektakularnim zadetkom odločil prvo tekmo na Luzu, svoje mojstrstvo pa potrdil tudi na povratnem srečanju v Madridu.
FOTO: Profimedia

Silva bi lahko do novega zadetka prišel tudi v 60. minuti, vendar je žoga končala na prečki. Korak bližje odločitvi o tem, kdo se bo uvrstil v osmino finala, smo bili v 80. minuti, ko je Vinícius zadel za 2:1, znova po podaji Valverdeja. Dve minuti pozneje je Silva po podaji Schjelderupa s peto skoraj izenačil, vendar je žoga švignila tik ob vratnici.

Liga prvakov, kvalifikacije za uvrstitev v play-off, povratna tekma:
Real Madrid - Benfica 2:1 (1:1) / (1:0)*
Tchouameni 16., Vinicius Junior 80.; Silva 14.

* izid prve tekme

nogomet liga prvakov real madrid benfica play-off

Atalanta v 98. minuti izločila Borussio, Galatasaray v podaljšku do preboja

'Možganska kap mi je spremenila življenje'

