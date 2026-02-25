Vinicius postavil piko na i preboju Reala v osmino finala

V primerjavi s prvo tekmo v Lizboni pred tednom dni so nogometaši Benfice na povratnem obračunu za uvrstitev v osmino finala elitne Lige prvakov pred nabito polnimi tribunami kultnega Santiaga Bernabeua nudili odličen odpor favoriziranemu Realu.
Ta se je sicer v nasprotju s pričakovanji v uvodnih minutah (zavestno) postavil nekoliko v zgoščen obrambni blok, ki ga gostje niso uspeli prebiti. V domačih vrstah se je (vsaj) na začetku srečanja poznala odsotnost poškodovanega Kyliana Mbappeja, ki je imel v zadnjih dneh težave s kolenom, medtem ko na nasprotni strani ni nastopil suspendirani Gianluca Prestianni, ki je bil obtožen rasizma med prvo tekmo končnice. Benfica se je pritožila, vendar je Evropska nogometna zveza (Uefa) zavrnila pritožbo portugalskega velikana.
Benfica je zasluženo povedla v 14. minuti po sijajni akciji, zadetek pa je dosegel Rafa Silva. Vangelis Pavlidis je podal z desne strani, Raul Asencio je poskušal izbiti žogo in pri tem skoraj zatresel lastno mrežo, Thibaut Courtois je odlično posredoval, toda Silva je pospravil odbito žogo za 1:0 varovancev tokrat kaznovanega trenerja Joseja Mourinha.
Vendar pa je že dve minuti kasneje Aurelien Tchouameni lepo zadel z roba kazenskega prostora po odlični povratni podaji Federica Valverdeja. Francoski reprezentančni vezist je tako zelo hitro postavil stvari v izhodiščni položaj. Prejeti zadetek ni spodrezal nog nogometašev Benfice, ki so v naslednjih minutah skušali znova ogroziti Courtoisa.
Silva bi lahko do novega zadetka prišel tudi v 60. minuti, vendar je žoga končala na prečki. Korak bližje odločitvi o tem, kdo se bo uvrstil v osmino finala, smo bili v 80. minuti, ko je Vinícius zadel za 2:1, znova po podaji Valverdeja. Dve minuti pozneje je Silva po podaji Schjelderupa s peto skoraj izenačil, vendar je žoga švignila tik ob vratnici.
Liga prvakov, kvalifikacije za uvrstitev v play-off, povratna tekma:
Real Madrid - Benfica 2:1 (1:1) / (1:0)*
Tchouameni 16., Vinicius Junior 80.; Silva 14.
* izid prve tekme
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.