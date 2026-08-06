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Nogomet

Vinicius pričakovano podaljšal pogodbo z Real Madridom

Madrid, 06. 08. 2026 21.12 pred 3 dnevi 1 min branja 20

Avtor:
S.V.
Vinicius Junior

Vinicius Junior ostaja pomemben del prihodnosti madridskega Reala. Španski velikan je potrdil, da je z brazilskim napadalcem podaljšal pogodbo do 30. junija 2032, s čimer je končal skoraj leto in pol trajajoča pogajanja o nadaljevanju sodelovanja.

26-letni Brazilec bo tako v dresu kraljevega kluba predvidoma preživel še najmanj šest sezon. Po poročanju španskih medijev bo po novi pogodbi na leto zaslužil okoli 25 milijonov evrov, s čimer bo postal drugi najbolje plačani nogometaš Reala, za Kylianom Mbappejem.

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Prav finančne zahteve so bile ves čas največji kamen spotike v pogajanjih. Vinicius je imel prejšnjo pogodbo sklenjeno do poletja 2027, v zadnjih mesecih pa so se zaradi dolgotrajnega usklajevanja vse pogosteje pojavljala ugibanja o njegovi prihodnosti. Za njegov položaj naj bi se zanimal predvsem londonski Arsenal, vendar je Real z izboljšano ponudbo na koncu zadržal enega svojih najpomembnejših igralcev.

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Vinicius je v osmih sezonah za Real nastopil na 375 tekmah ter dosegel 128 golov. Z Madridčani je osvojil 14 lovorik, med njimi dve Ligi prvakov in tri naslove španskega prvaka.

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KOMENTARJI20

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RUBEŽ
07. 08. 2026 17.30
Ja, kateri resen klub pa bi ga hotel.
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+2
3 1
NoriSušan
07. 08. 2026 15.01
A kiki že ve? Se pravi greste po Rodrija podalšate pa unga ki je zgubu prot njemu haha ker joke
Odgovori
+2
4 2
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 12.42
Po novi pogodbi z Viniciusum pričakujem nova pogajanja z Mbappejem
Odgovori
+6
8 2
Loptass
07. 08. 2026 13.50
Fullham kupi Asencia in Gulerja, pa že imajo za novo dozo bonusa za podpis in ga zvabijo v Perezevo pisarno, kot komarja na luč, kjer bo želvak s podpisom overil neomajno pripadnost klubu.
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+5
7 2
Kolllerik
07. 08. 2026 16.20
Zment se bodo mogli, kdo od njiju ima daljšo curo
Odgovori
-1
0 1
annonymo95
07. 08. 2026 09.11
Realist, ce bi bil malo pametnejsi, bi vedel, da je Cucurella osvojil SP kot igralec Chelseaja, ne reala hahahahahaha
Odgovori
-2
9 11
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 11.59
Ne moremo od njega zahtevati toliko
Odgovori
+6
8 2
26250440
07. 08. 2026 08.53
Za mene super..Spet Mbappe ne bo igral na svoji poziciji in v napadu bodo letali sem in tja kot kure...tud vračanje v obrambo bo problem...niso to Gordon ,Adeyemi,Alvarez...ne bo mogel Real izvajati visokega presinga..
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-3
9 12
cripstoned
07. 08. 2026 09.12
Blablabla .. 16☆ lige prvakov je na obzorju farsic hahahahaha
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+2
11 9
annonymo95
07. 08. 2026 09.18
to si reku lani 148x
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+1
12 11
Clovek
07. 08. 2026 10.42
Še od teh 15 bi jih ostalo ravno 5, če ne bi bilo toliko “sodniških napak”, kot vardridčani rečete svojim krajam.
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+8
10 2
annonymo95
07. 08. 2026 10.45
-5 iz diktatorstva, kjer so se nasprotniki bali zmagati, -5 zaradi ''sodniskih napak'', pa smo na istem
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+6
8 2
cripstoned
07. 08. 2026 08.21
Jasno...tako kot sem vam povedal..eno so medijske bucke drugo pa realnost...pri viniju steje samo real ..
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+2
12 10
Kolllerik
07. 08. 2026 08.43
.... in plastična operacija... 😊
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-3
9 12
REAList7
07. 08. 2026 08.48
Kolerčina, tebi pa ne bi škodilo, če bi ti opravili lobotomijo, samo bi hitro ugotovili, da nimajo kam posegati.
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+3
12 9
cripstoned
07. 08. 2026 09.13
Realist njemu je alkohol ze zdavnaj skuril mozgane..
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+2
10 8
Kolllerik
07. 08. 2026 10.34
Tm not bi najdl toliko pameti, da bi jo še ti lahko bil deležen.. .
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+2
4 2
Kolllerik
07. 08. 2026 10.35
Vini in mbapp.... dva petelina z egom do neba. Še bo smeha, kar zapomnita si...
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+3
5 2
Clovek
07. 08. 2026 10.44
Ojoj, cripstoned o mozaku :D Tipo, ki izkoristi 100% svojih kapacitet za kopiranje svojih komentarjev.
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+3
6 3
štajerski janezek
06. 08. 2026 21.31
Dobra novica. Pa Diomande se pride. Ni slabo. Spet se bojo kregali ker jih bo 5 za 2 igralna mesta v prvi postavi...
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+2
11 9
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