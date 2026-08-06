Vinicius pričakovano podaljšal pogodbo z Real Madridom

26-letni Brazilec bo tako v dresu kraljevega kluba predvidoma preživel še najmanj šest sezon. Po poročanju španskih medijev bo po novi pogodbi na leto zaslužil okoli 25 milijonov evrov, s čimer bo postal drugi najbolje plačani nogometaš Reala, za Kylianom Mbappejem.

Prav finančne zahteve so bile ves čas največji kamen spotike v pogajanjih. Vinicius je imel prejšnjo pogodbo sklenjeno do poletja 2027, v zadnjih mesecih pa so se zaradi dolgotrajnega usklajevanja vse pogosteje pojavljala ugibanja o njegovi prihodnosti. Za njegov položaj naj bi se zanimal predvsem londonski Arsenal, vendar je Real z izboljšano ponudbo na koncu zadržal enega svojih najpomembnejših igralcev.