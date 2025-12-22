Naslovnica
Vinicius s sporočilom za svoje kritike na tribunah Bernabeua

Madrid, 22. 12. 2025 09.11 pred 39 minutami 2 min branja 3

Avtor:
L.M.
Vinicius Jr.

Madridski Real je v soboto prišel do pomembne ligaške zmage na domači tekmi proti Sevilli. Kljub pozitivnemu rezultatskemu izkupičku pa na tribunah Bernabeua očitno še vedno vlada nezadovoljstvo. Vinicius Jr. je bil ob menjavi deležen žvižgov s strani pristašev kraljevega kluba. Brazilec se je odzval s skrivnostno potezo na družbenih omrežjih.

Vinicius Jr. in Xabi Alonso
Vinicius Jr. in Xabi Alonso
FOTO: Profimedia

Stanje v slačilnici Madridčanov je po poročanju španskih medijev vse prej kot rožnato. Že pred nekaj meseci naj bi se začel krhati odnos med glavnim trenerjem Xabijem Alonsom in nekaterimi zvezdniki, ki nosijo beli dres. Največje težave naj bi bile na relaciji Alonso-Vinicius Jr.

Brazilski zvezdnik je bil ob menjavi na domačem derbiju proti Barceloni, tekmi, ki jo je beli balet dobil z 2:1, vidno razburjen ob svoji menjavi v 72. minuti. Ob odhodu s terena je popolnoma ignoriral svojega trenerja in odkorakal neposredno v tunel. 26-letnik se je nekaj dni po svojem izbruhu opravičil navijačem kluba ter predsedniku Florentinu Perezu, a v svoji izjavi ni omenil Alonsa, s čimer je poslal novo sporočilo Basku.

Vinicius Junior
Vinicius Junior
FOTO: AP

Negativna energija se je očitno preselila tudi na tribune Realovega domovanja. Na sobotni tekmi proti Sevilli, ki jo je Real z nekaj napora dobil z 2:0, so navijači Viniciusu dali vedeti, kaj si mislijo o njegovih predstavah na terenu in obnašanju izven njega. Ob menjavi proti koncu tekme je bil deležen glasnih žvižgov, ki so odmevali po celem stadionu. Le-ti so Brazilcu očitno prišli do živega, saj je zgolj slabih 10 minut po zadnjem sodnikovem žvižgu tudi sam poslal puščico proti navijačem.

Na svojem Instagramu je zamenjal profilno sliko, na kateri v dresu Reala drži trofejo Lige prvakov, s sliko sebe v reprezentančnem dresu. Skrivnostna sporočila na družbenih omrežjih so postala priljubljeno orodje, ki se ga nogometaši radi poslužujejo za izražanje svojega nezadovoljstva. Del kritik je letel tudi na Viniciusovo formo, Brazilec je v dresu Reala nazadnje zadel v začetku oktobra na domači tekmi proti Villarrealu.

Xabi Alonso
Xabi Alonso
FOTO: AP

Vprašanje o žvižgih je po sobotnem srečanju dobil glavni strateg belega baleta, ki pa jim ni namenil veliko pozornosti: "Navijači so samostojni in imajo pravico do izražanja svojega mnenja. Igrali smo težko in zapleteno tekmo, ki pa smo jo na srečo dobili. Z Viniciusom o žvižgih nisva govorila, saj smo se v slačilnici poslavljali eden od drugega pred prihajajočim premorom."

Glasno izražanje nezadovoljstva pa ni nič novega na tribunah kultnega madridskega stadiona. V preteklosti sta bila svoje "porcije" deležna tudi Gareth Bale in Cristiano Ronaldo. Še posebej Valižan je bil kljub svoji kakovosti velikokrat tarča kritik s strani najzvestejših navijačev kraljevega kluba.

vinicius jr xabi alonso real madrid žvižgi navijači

Thalisson se iz Ljubljane seli na Japonsko

Brahim Diaz z zadetkom Maroku tlakoval pot do zmage

bibaleze
