Vinicius Junior se je odzval na Ballon d'Or: Niso pripravljeni

V ponedeljek ob 15.00 naj bi se odprava kar 50 nogometašev, zaposlenih Real Madrida in družinskih članov Viniciusa Juniorja vkrcalo na zasebno letalo in odpravilo proti Parizu, kjer so pričakovali kronanje Realovega zvezdnika. A po poročanju španskih medijev naj bi minute pred poletom med prisotne pricurljala informacija, da bo letošnji Ballon d'Or postal nogometaš Manchester Cityja in Španije Rodri .

Po bolečem porazu proti Barceloni s kar 4:0 in slabem začetku sezone zvezdniškega moštva je ta informacija očitno sodu izbila dno. Vodstvo kluba se je odločilo, da bo številčna odprava ostala v Madridu, v Pariz pa ni smel nihče, ki je povezan s klubom iz Madrida. Jeza je bila očitna, odsotnost aktualnih klubskih evropskih prvakov na gala prireditvi pa zelo očitna. Čeprav so postali ekipa leta, legendarni trener Carlo Ancelotti pa trener leta, se na slavnostnem odru ni pojavil niti en predstavnik kluba.

Na odločitev so se odzvali tudi njegovi soigralci in ga podprli. "Moj brat, ti si najboljši igralec na svetu in nobena nagrada na svetu ne more trditi drugače. Brat, rad te imam," je dejal vezist Reala Eduardo Camavinga. Odzval se je še en francoski vezist, ki igra za beli balet. "Nič ti ne more vzeti tega, kar si dosegel moj brat. Vsi vemo, da niso pripravljeni na to, kar boš dostavil. Ljubezen," je na družbenem omrežju X zapisal Aurelien Tchouameni. "Rad bi se zahvalil svoji družini, predsedniku, klubu, igralcem in predvsem Viniju in (Daniju) Carvajalu," je na družbenih omrežjih zapisal Ancelotti.

Na podelitvi se je na veliko čast odzval tudi Rodri: "Z igralci, ki me obkrožajo, izjemnimi igralci na najvišji ravni, ki so mladi in imajo prihodnost v svojih rokah, sem zelo ponosen, da so me pred njimi izbrali za najboljšega. Želim se zahvaliti ljudem, ki prepoznajo mojo vrednost v nogometu."