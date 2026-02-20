'Vinicius se obnaša kot nedorasel otrok, a za rasizem ni opravičila'

Po prvih tekmah play-offa za uvrstitev v osmino finala prestižne Lige prvakov je največ pozornosti požel sramoten incident na tekmi med Benfico in madridskim Realom. Mladi Argentinec Gianluca Prestianni je domnevno rasistično napadel Viniciusa Jr., ki je minuto prej z mojstrovino poskrbel za vodstvo svoje ekipe. Konflikt je svoj epilog dobil po koncu obračuna, svoje sta imela za povedati tudi francoski zvezdnik Kylian Mbappe in portugalski strateg Jose Mourinho. Poleg rasizma so v novem POPkastu obravnavali tudi preostale tekme dodatnih kvalifikacij evropske elite in gostovanje Celja pri kosovski Driti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.