Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Politika Gospodarstvo Šport Zabava Ostalo
Voyo.si
POPKAST

'Vinicius se obnaša kot nedorasel otrok, a za rasizem ni opravičila'

Ljubljana, 20. 02. 2026 15.18 pred 13 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Jan Lukač Milan Doknić Luka Marinšek
POPkast po rasističnem incidentu na tekmi Benfica - Real Madrid

Po prvih tekmah play-offa za uvrstitev v osmino finala prestižne Lige prvakov je največ pozornosti požel sramoten incident na tekmi med Benfico in madridskim Realom. Mladi Argentinec Gianluca Prestianni je domnevno rasistično napadel Viniciusa Jr., ki je minuto prej z mojstrovino poskrbel za vodstvo svoje ekipe. Konflikt je svoj epilog dobil po koncu obračuna, svoje sta imela za povedati tudi francoski zvezdnik Kylian Mbappe in portugalski strateg Jose Mourinho. Poleg rasizma so v novem POPkastu obravnavali tudi preostale tekme dodatnih kvalifikacij evropske elite in gostovanje Celja pri kosovski Driti.

popkast liga prvakov vinicius rasizem real madrid bodo/glimt celje

Vsak malo večji tajkun bi danes imel svojo kmetijo!

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
iziizi
20. 02. 2026 15.34
Tako ste napisali da niste nič povedali
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
"Najbolj bom pogrešal igranje z otrokoma"
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
zadovoljna
Portal
V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu
3 znamenja, ki jih bo v naslednjih dneh spremljala sreča
3 znamenja, ki jih bo v naslednjih dneh spremljala sreča
Pokojne žene nikoli ne bo pozabil
Pokojne žene nikoli ne bo pozabil
Gregor Merdaus: "Moj cilj je zmaga"
Gregor Merdaus: "Moj cilj je zmaga"
vizita
Portal
Zdravniki so ignorirali njene bolečine. Ko je otipala bulico, je bilo že prepozno
Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane
Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
cekin
Portal
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
moskisvet
Portal
Ameriške drsalke, ki so obnorele svet
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
okusno
Portal
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
voyo
Portal
Polje strahu
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543