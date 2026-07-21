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Nogomet

Vinicius šel 'pod nož' in presenetil s svojo novo podobo

Goiania, 21. 07. 2026 16.54 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Vinicius Jr.

Po koncu mundiala je naslovnice številnih časnikov na Iberskem polotoku napolnil Vinicius Jr., ki je s plastičnim kirurškim posegom dodobra spremenil svojo podobo. Brazilski zvezdnik se je po novem razočaranju na svetovnem prvenstvu odločil za korekcijo brade, s katero je veliko nogometnih navdušencev pustil odprtih ust.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po tem, ko je Brazilce v osmini finala premagala Norveška, je Vinicius Jr. skupaj s soigralci odpotoval nazaj v Brazilijo, kjer pa je imel zvezdnik madridskega Reala precej drugačne načrte od ostalih nogometašev Selecaoa. 26-letnik se je namreč odločil za kirurško korekcijo brade, s katero si je želel priti do lepše in močnejše definicije čeljusti in vizualno prijetnejše podobe obraza.

Poseg je opravil dr. Alessandro Alarca, ki je samo zaradi tega iz Miamija pripotoval v Brazilijo. Po koncu operacije so slike "novega" Viniciusa hitro zaokrožile po številnih družbenih omrežjih. Kot je bilo pričakovano, je znova postal tarča številnih šal navijačev, ki so se iz Brazilčevega videza norčevali že pred operacijo. Veliko je bilo tudi začudenja, saj brazilski zvezdnik na fotografijah deluje precej drugače kot na mundialu onkraj Atlantika.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob vsem tem se poraja vprašanje: ali se je Vinicius za spremembo videza odločil zaradi res pretiranega norčevanja, ki ga je bil deležen na družbenih omrežjih? Če je temu res tako, so ga žaljivke nepoznanih osebkov na medmrežju očitno res zelo prizadele.

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KOMENTARJI2

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mahar123
21. 07. 2026 17.55
še obnašanje naj gre polepšat
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0 0
štajerski janezek
21. 07. 2026 17.25
Crispi kaj boš rekel?
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