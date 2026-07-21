Vinicius šel 'pod nož' in presenetil s svojo novo podobo

Po tem, ko je Brazilce v osmini finala premagala Norveška, je Vinicius Jr. skupaj s soigralci odpotoval nazaj v Brazilijo, kjer pa je imel zvezdnik madridskega Reala precej drugačne načrte od ostalih nogometašev Selecaoa. 26-letnik se je namreč odločil za kirurško korekcijo brade, s katero si je želel priti do lepše in močnejše definicije čeljusti in vizualno prijetnejše podobe obraza.

Poseg je opravil dr. Alessandro Alarca, ki je samo zaradi tega iz Miamija pripotoval v Brazilijo. Po koncu operacije so slike "novega" Viniciusa hitro zaokrožile po številnih družbenih omrežjih. Kot je bilo pričakovano, je znova postal tarča številnih šal navijačev, ki so se iz Brazilčevega videza norčevali že pred operacijo. Veliko je bilo tudi začudenja, saj brazilski zvezdnik na fotografijah deluje precej drugače kot na mundialu onkraj Atlantika.