Vinicius: Vedno si me zaščitil, ko sem to najbolj potreboval

Najbolj čustven med vsemi je bil Vinicius , ki ni okleval napisati ganljivega odprtega pisma trenerju, ki je spremenil njegovo športno kariero... in s katerim se bo znova srečal, ko bo moral obleči rumeno-zeleni dres in braniti barve svoje domovine.

Po zadnjem treningu in novinarski konferenci v Valdebebasu so se mu številni igralci prek družbenih omrežij zahvalili in izrazili svojo naklonjenost.

"Hvala, trener. Preprosto – TI SI NAJBOLJŠI. Odkar si prišel v Madrid, se je moje življenje spremenilo – kot nogometašu in kot človeku. Dal si mi zaupanje, ki sem ga potreboval, pomagal si mi rasti in stal ob meni v vsakem trenutku, tako na igrišču kot zunaj njega. Skupaj sva osvojila dve Ligi prvakov, dve španski prvenstvi in številne druge naslove... A kar najbolj cenim, je način, kako si me sprejel, tvoja iskrena skromnost in plemenito vodenje skozi vsa ta leta," je ganjeno zapisal Brazilec s številko 7.

"Skupaj sva ustvarila nekaj, kar presega meje nogometa. Vedno si stal ob meni, me branil in podpiral, ko sem to najbolj potreboval. Današnje slovo je težko – madridska slačilnica bo praznejša brez tebe. Pogrešal te bom. A hkrati me tolaži misel, da se kmalu znova srečava – tokrat v dresu brazilske reprezentance. Usoda naju znova povezuje. Čakam te v BRAZILIJI," so bile čustvene besede, s katerimi se je Vinicius poslovil od italijanskega stratega.

Ob slovesu je Ancelotti poudaril, da je njegova vez z Real Madridom večna, a pred njim je že nov izziv. Brazilska nogometna zveza (CBF) je že v začetku meseca sporočila, da je italijanski strateg sprejel njihovo ponudbo in bo 26. maja uradno prevzel vodenje brazilske reprezentance.