Nogomet

'Vinicius veliko konfliktov izzove s svojim provokativnim obnašanjem'

Maribor, 18. 02. 2026 17.13

Avtor:
Lu.M
Marcos Tavares

Na torkovi tekmi prestižne Lige prvakov med Benfico in madridskim Realom je bil v ospredju znova Vinicius Jr. Po eni strani zaradi mojstrovine, ki je belemu baletu prinesla minimalno zmago, po drugi pa zaradi incidenta, v katerega je bil vpleten po svojem zadetku. Brazilec je bil znova deležen koncerta žvižgov s tribun, najbolj pa je odmeval domnevni rasistični napad domačega Gianluce Prestiannija.

O incidentu na Stadionu luči v Lizboni je spregovoril eden najbolj legendarnih nogometašev v zgodovini slovenskega klubskega nogometa Marcos Tavares. Brazilski Slovenec se zaveda temperamenta, ki ga poseduje Vinicius Jr., in meni, da je to velikokrat razlog za besedne dvoboje, v katerih se znajde: "Vinicius je velikokrat vpleten v podobne incidente, vemo, kakšen temperament ima, v sebi nosi neko žalost. Na tekmi proti Benfici je s slavjem po zadetku provociral nasprotne navijače in igralce, tudi zaradi tega se je zgodil konflikt. Vse to pa je del nogometa, na igrišču pride do ogromno zbadanja, ne samo o športu, tudi o družini."

Domnevni rasistični napad s strani Prestiannija
Domnevni rasistični napad s strani Prestiannija
FOTO: Profimedia

Po torkovi tekmi so bila mnenja znova deljena, del nogometne javnosti meni, da je Brazilec incident znova izzval s svojim obnašanjem, drugi pa trdijo, da za rasizem nikoli ni opravičila, kar sovpada z osnovnimi načeli etike. Tavares meni, da stvar ni črno-bela: "Na reakcijo tribun in igralcev je vplival Vinicius s slavjem po zadetku. Žal mi je, da so nogometaši Benfice odreagirali na tak način, tudi to se mi ne zdi korektno."

Nemalega števila provokacij na terenu je bil tekom svoje kariere deležen tudi Tavares. Najboljši strelec slovenskega državnega prvenstva trdi, da je najboljši odgovor na žaljivke žoga v nasprotnikovi mreži: "Na žalost bodo takšne stvari vedno del nogometa. Od posameznega igralca pa je odvisno, kako se odzove na provokacije. Sam sem najraje odgovoril z zadetkom, ko dosežeš gol, vsi utihnejo, navijači in nasprotni igralci."

marcos tavares vinicius provokacije rasizem

'Moja žena je prejela grožnje s smrtjo, to je nesprejemljivo!'

bibaleze
