'Vinicius veliko konfliktov izzove s svojim provokativnim obnašanjem'

O incidentu na Stadionu luči v Lizboni je spregovoril eden najbolj legendarnih nogometašev v zgodovini slovenskega klubskega nogometa Marcos Tavares . Brazilski Slovenec se zaveda temperamenta, ki ga poseduje Vinicius Jr. , in meni, da je to velikokrat razlog za besedne dvoboje, v katerih se znajde: "Vinicius je velikokrat vpleten v podobne incidente, vemo, kakšen temperament ima, v sebi nosi neko žalost. Na tekmi proti Benfici je s slavjem po zadetku provociral nasprotne navijače in igralce, tudi zaradi tega se je zgodil konflikt. Vse to pa je del nogometa, na igrišču pride do ogromno zbadanja, ne samo o športu, tudi o družini."

Po torkovi tekmi so bila mnenja znova deljena, del nogometne javnosti meni, da je Brazilec incident znova izzval s svojim obnašanjem, drugi pa trdijo, da za rasizem nikoli ni opravičila, kar sovpada z osnovnimi načeli etike. Tavares meni, da stvar ni črno-bela: "Na reakcijo tribun in igralcev je vplival Vinicius s slavjem po zadetku. Žal mi je, da so nogometaši Benfice odreagirali na tak način, tudi to se mi ne zdi korektno."

Nemalega števila provokacij na terenu je bil tekom svoje kariere deležen tudi Tavares. Najboljši strelec slovenskega državnega prvenstva trdi, da je najboljši odgovor na žaljivke žoga v nasprotnikovi mreži: "Na žalost bodo takšne stvari vedno del nogometa. Od posameznega igralca pa je odvisno, kako se odzove na provokacije. Sam sem najraje odgovoril z zadetkom, ko dosežeš gol, vsi utihnejo, navijači in nasprotni igralci."