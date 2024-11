Vinicius Jr.: Vem, kakšno moč imam, v zapor smo spravili štiri ljudi

OGLAS

Španska policija je aretirala štiri nogometne navijače, ki so obtoženi, da so vodili usklajeno akcijo sovražnega govora, usmerjeno proti igralcu Reala Viniciusu Juniorju. Incident se je zgodil na madridskem mestnem derbiju 29. septembra. "V zadnjih treh mesecih nam je že uspelo v zapor spraviti tri ali štiri ljudi in jih prisiliti, da plačajo za storjeno kaznivo dejanje. Smo na pravi poti. Igram v Španiji, kjer sem veliko trpel in še vedno včasih trpim, a seveda je tega manj s pomočjo vseh klubov, vseh ljudi, ki se po svojih močeh borijo proti rasizmu, kot to počne CBF (Brazilska nogometna zvezda)," je dejal Vinicius. "Naš namen je, da bi bilo v bližnji prihodnosti vse manj primerov rasizma," je dodal.

Vinicius Junior FOTO: Profimedia icon-expand

Vsa njegova dejanja na španskih zelenicah so nenehno pod drobnogledom in pritisk je zagotovo velik. "Zavedam se, kako pomemben sem, vendar vedno pravim, da je to boj za vse, saj se sam ne morem boriti proti vsemu, kar so morale prestajati temnopolte osebe. A poznam svojo moč, vem, kakšno moč imam, in lahko govorim v imenu vseh tistih, ki nimajo moči ter jih je strah ali preživljajo težke stvari, o katerih jim ljudje ne verjamejo vedno. Zato sem zelo vesel, da lahko pomagam in da ostajam trden in močan v tem boju skupaj z vsemi igralci in vsemi ljudmi, ki so nam lahko pomagali," je dejal v svoji domovini.