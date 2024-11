Vinicius zablestel, Mbappe se je znova mučil

Nogometaši madridskega Reala so v 13. krogu španskega prvenstva prekinili niz dveh porazov in zanesljivo ugnali Osasuno s 4:0. Pri tem pa so plačali visok davek, saj so se že v prvem polčasu poškodovali Eder Militao, Rodrygo in Lucas Vazquez. Vinicius Junior je zablestel s hat-trickom, za Kylianom Mbappejem pa je novih mučnih 90 minut, v katerih kljub veliki želji ni prišel do izraza.