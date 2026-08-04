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Nogomet

Vinicius želi pretentati sistem in od Reala pobrati milijone

Madrid, 04. 08. 2026 09.22 pred 44 minutami 3 min branja 5

Avtor:
A.V.
Vinicius Junior

Dolgoletni napadalec madridskega Reala in zvezdnik brazilske izbrane vrste Vinicius Junior vse od zaključka lanske sezone dviguje precej (medijskega) prahu. Po prvotnih govoricah, da naj bi zaradi nezadovoljstva z obstoječo pogodbo pred novo sezono utegnil zapustiti vrste belega baleta, so po poročanju madridskega športnega časnika AS v javnost pricurljale informacije o Brazilčevih zahtevah do vodstva kluba s Santiaga Bernabeua.

Vinicius Junior, ki je na Santiago Bernabeu prišel pred osmimi leti (2018) kot golobradi 18-letnik, je v tem obdobju dosegel status enega glavnih zvezdnikov 15-kratnega evropskega klubskega prvaka. Nemalokrat je 26-letni Brazilec o sebi znal reči, da je že zdavnaj dosegel status globalne (nogometne) ikone, kar očitno želi do obisti izkoristiti pri morebitnem podaljšanju sodelovanja s kraljevim klubom.

Kot poročajo pri madridskemu športnemu časniku Asu bi morala Real in nogometaš izboljšano različico pogodbe podpisati že po zaključku sezone 2024/25, ko sta obe strani znižali svoje zahteve in tako bili pripravljeni doseči kompromis, vendar se je tik pred ciljno črto iz neznanega razloga vse ustavilo. Zato se po vrnitvi Brazilca z dopusta, ki ga je dobil po nedavno zaključenem svetovnem prvenstvu, pripravlja nov krog pogajanj. Želje, pri katerih je Vinicius Jr. vztrajal lansko poletje, pa so zdaj še nekoliko bolj "dodelane".

Vinicius Junior (desno) je po poročanju madridskega športnika časnika AS postavil jasne pogoje vodstvu kluba s Santiaga Bernabeua, če ga želijo spremljati v dresu 15-kratnega evropskega klubskega prvaka tudi v prihodnje.
Vinicius Junior (desno) je po poročanju madridskega športnika časnika AS postavil jasne pogoje vodstvu kluba s Santiaga Bernabeua, če ga želijo spremljati v dresu 15-kratnega evropskega klubskega prvaka tudi v prihodnje.
FOTO: Profimedia

Finančna zahteva je lansko poletje velevala, da bi krilni napadalec Reala po novem zaslužil 20 milijonov evrov, kar je za 5 milijonov evrov več v primerjavi z obstoječo pogodbo. V igro je zdaj vstopil visok bonus za podpis, in čeprav gre običajno za postavko, ki jo je pri branju pogodbe zlahka mogoče prezreti, je to precej drugačen primer.

Še več, trdi AS, "Vini" se je, očitno voden po predhodno videnem primeru, ki ga je ob prihodu v Madrid udejanjil Kylian Mbappé – ko je poleg plače v višini 15 milijonov evrov na sezono prejel še bonus v vrednosti 150 milijonov evrov –, odločil, da tudi sam zahteva podoben znesek.

Vinicius Junior si želi podobne pogodbe, kot jo ima njegov klubski soigralec Kylian Mbappe.
Vinicius Junior si želi podobne pogodbe, kot jo ima njegov klubski soigralec Kylian Mbappe.
FOTO: Profimedia

Češnjo na vrhu torte predstavlja še ena zanimiva postavka. Če se vrnemo k Brazilčevemu statusu samooklicane "globalne ikone", ki jo želi unovčiti – načrt je, da pogodba vsebuje ekskluzivne komercialne pravice za njegovo podobo. Mbappe je na primer v svoji pogodbi ohranil skoraj 100-odstotkov prihodkov od svojih pogodb z blagovnimi znamkami, kar opravičuje "drobiž" v višini 15 milijonov evrov na letni ravni, glede na to, da iz te postavke črpa ogromne zneske. Očitno je to nekaj, kar je zamikalo tudi Viniciusa, ko pa vidimo, da ima podpisane pogodbe s kar 18 blagovnimi znamkami, postane še toliko bolj jasno, zakaj gre za finančni kolač, ki ga ni ravno pripravljen deliti.

Vinicius Jr. ima namreč pogodbo z naslednjimi blagovnimi znamkami: Clear (kozmetika), Omo (čistila), Gatorade (pijača), Rexona (higiena), PlayStation (videoigre), Apple (tehnologija), Pepsi (pijača), Betnacional (stavnice), Vivo (komunikacije), Prada (oblačila), Dubai Tourism (turizem), Boss (parfumi), UNESCO, Nike (oblačila in obutev), Havaianas (poletna obutev), Visa (finance) in Marriott Bonvoy (hoteli).

Glede na dostopne podatke je lani s sponzorskimi pogodbami zaslužil 20 milijonov evrov, Real pa v povprečju vzame 50-odstotkov celotnega zneska. Seveda je vse odvisno od same pogodbe z blagovno znamko. V scenariju, kjer bi obdržal ekskluzivne pravice, pa bi Vinicius svoj zaslužek od blagovnih znamk "podvojil".

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KOMENTARJI5

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takoti
04. 08. 2026 13.05
Ni vreden. Bolje Realu brez njega. Za Mbappeja pa velja isto.
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+1
1 0
Amor Fati
04. 08. 2026 13.01
Zelo prijazen mladenič. Ni čudno, da ima toliko oboževalcev po vsem svetu, še posebej pa na tribunah kjer mu vsako tekmo ploskajo.
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+1
1 0
124091204
04. 08. 2026 12.50
Od Reala želi pobrati miljone, ki so v bistvu njegovi? Kaj vi pišete
Odgovori
0 0
annonymo95
04. 08. 2026 12.44
se tono banan na mesec pa bo
Odgovori
+2
2 0
REAList7
04. 08. 2026 12.07
Jaz se kaj dosti z njim ne bi ukvarjal. Drži, da je fant zelo dober nogometaš, je pa daleč od tega, da je nenadomestljiv. Tako da, kar se mene tiče, nasvidenje in hvala.
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+0
1 1
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