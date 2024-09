'Viniciusa je rasno žalilo na stotine odraslih in otrok'

OGLAS

Navijaško skupino 'Frente Atletico' so poleg varnostnikov mirili tudi domači nogometaši. FOTO: Profimedia icon-expand

Napet obračun med madridskima velikanoma so povsem zasenčili incidenti, do katerih je prišlo po tem, ko je Eder Militao poskrbel za vodstvo nogometašev v belih dresih. Navijači colchonerosov so takrat v smeri gostujočega vratarja Thibauta Courtoisa odvrgli veliko predmetov in s tem glavnega sodnika prisilili v prekinitev tekme.

Trenutek, ko je Thibaut Courtois odvrgel enega izmed vžigalnikov, ki so prileteli proti njemu. FOTO: AP icon-expand

Priprave na prvi madridski derbi v sezoni je zaznamovala spletna kampanja navijačev Atletica, ki so ostale domače navijače pozivali k temu, naj na tekmi nosijo obrazne maske in besedno zlorabljajo gostujoče nogometaše, brez da bi jih pri tem identificirale kamere na stadionu. Napovedovano so to tudi uresničili in vsakič, ko je bil pri žogi Vinicius Junior, so nogometaša zasuli z rasističnimi žaljivkami in žvižgi.