Viniciusove besede odmevajo: Najbolje bo, če zapustim ekipo

Prvi El Clasico letošnje sezone je navdušil, dan po njem pa je v središču pozornosti Vinicius Junior, ki je ob menjavi v 72. minuti izgubil živce. Postalo je jasno, kaj je povedal ob odhodu z igrišča, njegove besede pa so pretresle nogometno javnost.

Real Madrid je v 10. krogu španskega prvenstva na domačih tleh nadigral Barcelono in slavil z 2:1, eden boljših posameznikov obračuna pa je bil Vinicius Junior. Ta je bil ključnega pomena pri odločilnem zadetku, razočaral pa je v 72. minuti, ko ga je trener Xabi Alonso potegnil iz igre. Brazilec je opletal z rokama, zmajeval z glavo, se izogibal očesnemu stiku s trenerjem in se namesto do klopi za rezerviste sprehodil po tunelu, ki vodi v notranjost stadiona. Pred tem je tudi jezno momljal, dan po tekmi pa je postalo jasno, kaj je ob odhodu z zelenice povedal 25-letni napadalec. "Jaz? Zmeraj jaz, dovolj imam tega. Odšel bom iz ekipe. Najbolje bo, če grem," je izustil Vinicius, ko je na tabli četrtega sodnika zasvetila rdeča sedmica. Nekaj minut kasneje se je Brazilec vrnil ob igrišče, po tekmi je pa bil eden glavnih akterjev spora med nogometaši Real Madrida in Barcelone.

Alonso: O tem bomo govorili interno

Strateg kraljevega kluba je bil po zmagi navdušen nad predstavo Viniciusa, jasno pa ga je zmotila njegova reakcija ob zamenjavi: "Iz tekme sem odnesel veliko pozitivnih stvari, veliko dobrih trenutkov Viniciusa. Ogromno je prispeval k zmagi. Ostalo so stvari, o katerih bomo govorili interno."

Vinicius: To je El Clasico

Po tekmi se je oglasil tudi brazilski nogometaš, ki pa svoji reakciji ob odhodu z igrišča ni posvečal veliko pozornosti: "Imam sporočilo za vse navijače, še posebej tiste, ki so prišli na Bernabeu. To je El Clasico. Veliko se dogaja na in zunaj igrišča. Poskušamo ostati mirni, a to ni vedno mogoče. Nismo želeli užaliti nikogar, ne mladih igralcev ne navijačev. Na igrišču moramo vedno odigrati svojo vlogo in tako je bilo tudi tokrat. Uspelo nam je. Hala Madrid!"

Trenutni položaj Viniciusa

Jasno je, da ima Vinicius občutek, da ga v Real Madridu ne spoštujejo tako, kot so ga takrat, ko je klubu pomagal do dveh naslovov v Ligi prvakov in kazal boljše predstave kot kateri koli nogometaš na svetu. Španski mediji dodajajo, da naj bi bil Vinicius prepričan, da ga Alonso preprosto ne mara. Dve tekmi v letošnji sezoni je Brazilec začel na klopi za rezerviste, kar smo v preteklih sezonah videvali le v primerih, ko je potreboval počitek oziroma je Real Madrid igral proti kateremu izmed lažjih nasprotnikov. S tem, da proti Oviedu in Marseillu ni bil del začetne enajsterice, se Vinicius ni mogel sprijazniti. Govorilo se je tudi o tem, da bi utegnil pozimi zapustiti klub.

Strasti so se nato za en mesec umirile, v središču pozornosti pa je bil ponovno po koncu nedavnega reprezentančnega premora, ko je beli balet gostoval pri Getafeju, brazilski napadalec pa je v igro znova vstopil kot rezervist. Skupno je v tej sezoni odigral vseh 13 obračunov Real Madrida, 10-krat je bil del začetne postave, le trikrat pa je bil na zelenici od začetka do konca tekme. Ne glede na vse je Vini tudi letos pomemben člen madridskega velikana. Sodeloval je pri devetih zadetkih, očitno pa se ne bo sprijaznil s tem, da ni več prvi zvezdnik kluba in nenadomestljiv igralec. A nekaj je jasno – kljub besedam, ki jih je izrekel na El Clasicu, obožuje Real Madrid. Po zadnjih informacijah želi še naprej igrati za kraljevi klub, tudi podaljšati pogodbo, ki se sicer izteče julija 2027, a le v primeru, da bo spet začel čutiti, da ga v španski prestolnici kot igralca spoštujejo.