Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Viniciusove besede odmevajo: Najbolje bo, če zapustim ekipo

Madrid, 27. 10. 2025 16.50 | Posodobljeno pred 36 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Anže Mlakar
Komentarji
13

Prvi El Clasico letošnje sezone je navdušil, dan po njem pa je v središču pozornosti Vinicius Junior, ki je ob menjavi v 72. minuti izgubil živce. Postalo je jasno, kaj je povedal ob odhodu z igrišča, njegove besede pa so pretresle nogometno javnost.

Vinicius Junior
Vinicius Junior FOTO: Profimedia

Real Madrid je v 10. krogu španskega prvenstva na domačih tleh nadigral Barcelono in slavil z 2:1, eden boljših posameznikov obračuna pa je bil Vinicius Junior. Ta je bil ključnega pomena pri odločilnem zadetku, razočaral pa je v 72. minuti, ko ga je trener Xabi Alonso potegnil iz igre.

Brazilec je opletal z rokama, zmajeval z glavo, se izogibal očesnemu stiku s trenerjem in se namesto do klopi za rezerviste sprehodil po tunelu, ki vodi v notranjost stadiona. Pred tem je tudi jezno momljal, dan po tekmi pa je postalo jasno, kaj je ob odhodu z zelenice povedal 25-letni napadalec.

"Jaz? Zmeraj jaz, dovolj imam tega. Odšel bom iz ekipe. Najbolje bo, če grem," je izustil Vinicius, ko je na tabli četrtega sodnika zasvetila rdeča sedmica. Nekaj minut kasneje se je Brazilec vrnil ob igrišče, po tekmi je pa bil eden glavnih akterjev spora med nogometaši Real Madrida in Barcelone.

Vinicius Junior
Vinicius Junior FOTO: Profimedia

Alonso: O tem bomo govorili interno

Strateg kraljevega kluba je bil po zmagi navdušen nad predstavo Viniciusa, jasno pa ga je zmotila njegova reakcija ob zamenjavi: "Iz tekme sem odnesel veliko pozitivnih stvari, veliko dobrih trenutkov Viniciusa. Ogromno je prispeval k zmagi. Ostalo so stvari, o katerih bomo govorili interno."

Vinicius: To je El Clasico

Po tekmi se je oglasil tudi brazilski nogometaš, ki pa svoji reakciji ob odhodu z igrišča ni posvečal veliko pozornosti: "Imam sporočilo za vse navijače, še posebej tiste, ki so prišli na Bernabeu. To je El Clasico. Veliko se dogaja na in zunaj igrišča. Poskušamo ostati mirni, a to ni vedno mogoče. Nismo želeli užaliti nikogar, ne mladih igralcev ne navijačev. Na igrišču moramo vedno odigrati svojo vlogo in tako je bilo tudi tokrat. Uspelo nam je. Hala Madrid!"

Vinicius Junior
Vinicius Junior FOTO: Profimedia

Trenutni položaj Viniciusa

Jasno je, da ima Vinicius občutek, da ga v Real Madridu ne spoštujejo tako, kot so ga takrat, ko je klubu pomagal do dveh naslovov v Ligi prvakov in kazal boljše predstave kot kateri koli nogometaš na svetu. Španski mediji dodajajo, da naj bi bil Vinicius prepričan, da ga Alonso preprosto ne mara.

Dve tekmi v letošnji sezoni je Brazilec začel na klopi za rezerviste, kar smo v preteklih sezonah videvali le v primerih, ko je potreboval počitek oziroma je Real Madrid igral proti kateremu izmed lažjih nasprotnikov. S tem, da proti Oviedu in Marseillu ni bil del začetne enajsterice, se Vinicius ni mogel sprijazniti. Govorilo se je tudi o tem, da bi utegnil pozimi zapustiti klub.

Vinicius Jr.
Vinicius Jr. FOTO: Profimedia

Strasti so se nato za en mesec umirile, v središču pozornosti pa je bil ponovno po koncu nedavnega reprezentančnega premora, ko je beli balet gostoval pri Getafeju, brazilski napadalec pa je v igro znova vstopil kot rezervist. Skupno je v tej sezoni odigral vseh 13 obračunov Real Madrida, 10-krat je bil del začetne postave, le trikrat pa je bil na zelenici od začetka do konca tekme.

Ne glede na vse je Vini tudi letos pomemben člen madridskega velikana. Sodeloval je pri devetih zadetkih, očitno pa se ne bo sprijaznil s tem, da ni več prvi zvezdnik kluba in nenadomestljiv igralec. A nekaj je jasno – kljub besedam, ki jih je izrekel na El Clasicu, obožuje Real Madrid. Po zadnjih informacijah želi še naprej igrati za kraljevi klub, tudi podaljšati pogodbo, ki se sicer izteče julija 2027, a le v primeru, da bo spet začel čutiti, da ga v španski prestolnici kot igralca spoštujejo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet el clasico vinicius junior real madrid barcelona
Naslednji članek

Turki zaradi vplačevanja stav preiskujejo vsaj 152 nogometnih sodnikov

Naslednji članek

De Bruyne že zaključil z nastopi v tem koledarskem letu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kolllerik
27. 10. 2025 17.29
Tudi Vini je zgleda že obupal nad temi pritlehneži...
ODGOVORI
0 0
Herba
27. 10. 2025 17.28
+1
Dober hardware s katastrofalnim softwerjem...
ODGOVORI
1 0
HALAcR7
27. 10. 2025 17.27
-2
po Mbapeju najboljši igralec svet
ODGOVORI
1 3
Kolllerik
27. 10. 2025 17.31
🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
REAList7
27. 10. 2025 17.24
+0
Takšnega obnašanja si seveda ne bi smel privoščiti. Upam, da bo Xabi ostal neomajen in ohranil svojo avtoriteto ter Vinija tudi ustrezno discipliniral. Če pa bodo Arabci ponudili 300 mio EUR, takoj roka in se jim zahvaliti in čao.
ODGOVORI
1 1
LolSLO
27. 10. 2025 17.16
-1
Pač je vročekrven igralec in taki so pravi.Seveda se v žaru borbe izreče marsikaj in napačno odreagira.Vini je prišel takoj nazaj in nestrpno čakal na konec tekme z ostalimi....seveda pa se njegove izjave pišejo nekje na koncu,po tem,ko so napisali vse kar naj bi bilo zanimivo:) "Imam sporočilo za vse navijače, še posebej tiste, ki so prišli na Bernabeu. To je El Clasico. Veliko se dogaja na in zunaj igrišča. Poskušamo ostati mirni, a to ni vedno mogoče. Nismo želeli užaliti nikogar, ne mladih igralcev ne navijačev. Na igrišču moramo vedno odigrati svojo vlogo in tako je bilo tudi tokrat. Uspelo nam je. Hala Madrid!"
ODGOVORI
1 2
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
27. 10. 2025 17.20
+1
Tako se niti najbolj bebav otrok ne obnasa. Ampak vzgojil ga je Real in zato to ni nic cudnega. Real kot magnet nase vlece same retardirance. Naprimer Belingham, Rüdiger… etc…
ODGOVORI
3 2
robica03
27. 10. 2025 17.14
+4
Nobene kulture, potem se pa čudi če ga zmerjajo. Ne podpiram rasističnih žaljivk ampak...
ODGOVORI
5 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
27. 10. 2025 17.17
Tudi jaz ne, ampak…
ODGOVORI
0 0
cripstoned
27. 10. 2025 17.08
-1
Pr sluzba varcelone ne pociva...vse samo da se ne govori o popolni dominaciji reala nad sodnisko varcelono ....haahahahaha ..meni je prav ...
ODGOVORI
5 6
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
27. 10. 2025 17.16
+1
A ves zakaj ima Real bele drese? Da se ne vidi belih vreck s podkupnino za sodnike… 😂😂😂😂
ODGOVORI
2 1
MesOjediPinGvin
27. 10. 2025 17.32
Predvsem v nedosojenih prekrških Real vedno dominira, pa naj se gre za igranje z roko ali namerno zaletavanje v igralca nasprotnega moštva, pa vse do kartonov.... Kdo je koga s komolcem v obraz in potem sam obležal???
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306