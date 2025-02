Viniciusovo maščevanje Cityjevim navijačem: Videl sem transparent

Manchester City in Real Madrid sta se v zadnjih letih v Ligi prvakov tolikokrat srečala, da se je med kluboma iz Španije in Anglije razvilo pravo rivalstvo. Začinili so ga številni dramatični preobrati, bitke v izločilnih bojih in medsebojni boji igralcev, ki se niso vedno odvijali na zelenicah. Eden takih je potekal ob zaključku lanskega leta, ko je nagrado za najboljšega igralca leta Ballon d'Or prejel Cityjev nogometaš Rodri, čeprav so v Madridu bili prepričani, da si jo najbolj zasluži njihov igralec Vinicius Jr..

Po tem, ko so v Madridu predčasno prejeli novico, da bo zmagal Španec, so se v vodstvu kluba odločili bojkotirati podelitev nagrad v Parizu. Pozneje so tudi javno izrazili svoje nezadovoljstvo s prejemnikom individualne nagrade. Večkrat se je oglasil tudi Vinicius, v torek pa so mu posebno sporočilo poslali navijači Manchester Cityja. Na tribunah so ponosno odkrili transparent s sliko Rodrija, ki poljublja kipec nagrade Ballon d'Or, ob njem pa je pisalo "Nehaj jokati iz srca", oziroma Stop crying your heart out, ki je naslov ene od pesmi angleške glasbene skupine Oasis.