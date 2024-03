Viole z zahvalo Celjanom in pojasnilom za 'parolo' na štajerskem derbiju

Obračun med Celjem in Mariborom se je končal brez zmagovalca (1:1). Po koncu so pohvale na račun visokega tempa in dobrega vzdušja deževale z vseh strani.

Člani navijaške skupine Viole so 250 kart za sektor, namenjen organiziranim navijačem, hitro razgrabili. Vseh 90 minut so kljub hudim nalivom zvesto podpirali svoje ljubljence, tik pred koncem pa razprostrli parolo, na kateri je pisalo: "Ko našim željam pridete nasproti, takrat potrebe ni, da smo faloti."

Izpostavil je, da si v klubu želijo, da bi se čisto vsak navijač na njihovem stadionu počutil dobrodošlega. Izrazil je zavedanje, da je čustva in gorečnost, sploh na derbijih, nemogoče izklopiti, in dodal, da si tega niti ne bi želeli. "Navijači so tisti, zaradi katerih nogometaši na terenu čutijo dodatno težo tekme. Navijači so tisti, ki pričarajo vzdušje. Navijači so tisti, brez katerih si nogometa enostavno ne gre zamisliti," so bile besede ruskega poslovneža, ki jih marsikdo v Sloveniji žal ne razume najbolj.

Viole: Tako je to, ko se ljudem res gre za 'fuzbal'

Mnogim nerazumljivo sporočilo so v ponedeljek pojasnili na svojih družbenih omrežjih. Zahvalili so se predsedniku NK Celje, čigar besede, kot so zapisali, pijejo vodo. Pojasnili so namreč, da je v dneh pred težko pričakovanim derbijem prišlo do pogovora med njimi in vodilnimi možmi trenutno vodilnega prvoligaša. V skladu s tem so se Celjani odločili za določene novosti, ki jih na minulih gostovanjih Maribora v knežjem mestu ni bilo.

Prostor za gostujoče navijače na južni tribuni so premaknili z leve na desno stran, tako da so bile Viole bližje ostalim mariborskim navijačem na levi strani glavne tribune (bilo jih je okoli 400). Celjski klub je prav tako zagotovil dodatna prenosna stranišča, ki so v gostujočih sektorjih po Sloveniji prepogosto prava redkost.

"Najbolj veseli pripravljenosti in zaupanja celjskega kluba, da nam je po dolgih letih spet omogočeno pivo na tribuni in vnos velikih zastav! Tako je to, ko se ljudem res gre za 'fuzbal'. Hvala NK Celje, naj se ostali učijo od vas," so svojo zahvalo zaključile Viole.

Namesto izključevanja dialog?

Zdi se, da Celjani v tem trenutku ne prednjačijo le v finančnem in nogometnem smislu (v prvenstvu imajo pred Olimpijo zajetnih sedem točk naskoka), ampak tudi organizacijskem. Očitno se kot eni redkih zavedajo, da bi moral slovenski nogomet za lepšo prihodnost korakati z roko v roki z navijači.

Z otroki, s starejšimi, z družinami, pa tudi s tistimi, na katere se samooklicani poznavalci spomnijo samo takrat, ko je treba najti prikladen izgovor za katastrofalno obiskanost domačega prvenstva in s tem zakriti sledi mačehovskega odnosa do slovenskega nogometa ...