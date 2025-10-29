Vipotnik danes proti Manchester Cityju: Prvotnega pomena je zmaga

Danes je na sporedu pet tekem osmine finala angleškega ligaškega pokala. Na štirih obračunih se bodo pomerili premierligaški klubi, Manchester City pa bo gostoval v Walesu, kjer barve Swanseaja brani slovenski napadalec Žan Vipotnik. "Če bom jaz pravi, bodo stvari stekle dobro," pred dvobojem razmišlja 23-letni Slovenec.

V letošnji sezoni se na Otoku za ligaški pokal bori še 16 ekip. 11 izmed teh igra v Premier ligi, eden izmed nižjeligašev, ki še ostaja v boju za lovoriko, pa je Swansea. Ti so doslej izločili Crawley, Plymouth in Nottingham, zdaj pa je pred njimi eden izmed večjih izzivov v zadnjih letih. Žreb jim je namenil Manchester City. "Čaka nas res dobra ekipa, ki ve, kaj dela. Imajo enega izmed najboljših, če ne celo najboljšega napadalca na svetu. Moramo se dobro pripraviti, čakati na priložnosti in upati, da iz njih zadenemo," je uvodoma povedal Žan Vipotnik.

Ta je v letošnji sezoni v fantastični formi. Swansea je sicer na sredini drugoligaške razpredelnice, Slovenec pa je v prvenstvu dosegel polovico vseh zadetkov labodov. Če štejemo v njegovo statistiko še pokalne tekme, je v tej sezoni na 14 tekmah dosegel osem golov. Na naslednji tekmi bo zadeti veliko težje, saj mu bo to poskušala onemogočiti obrambna vrsta, ki je na devetih tekmah Premier lige prejela vsega sedem zadetkov. "Pogledam posnetke obrambnih igralcev, kako se gibajo in kako branijo gol, tako da približno vem, kaj me čaka. Ampak največ poudarka dam nase, če sem jaz pravi, bodo stvari stekle dobro," je samozavesten Vipotnik, ki je v Swansea prestopil lani avgusta.

