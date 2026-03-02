16 zadetkov na stežaj odpira vrata v Premier League

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Žan Vipotnik je pred prihodom v Swansea igral za Maribor, Gorico, Triglav in francoski Bordeaux. Global Game Media

V Walesu je hitro postal ljubljenec navijačev. Global Game Media

S 16 zadetki je trenutno sam na vrhu lestvice strelcev v Championshipu. Global Game Media

Z rednim doseganjem zadetkov si je izboril čast, da mu navijači pojejo posebej zanj nastalo pesem. Global Game Media

Kot poročajo angleški mediji, je West Ham zanj pripravljen plačati (vsaj) 15 milijonov evrov. Global Game Media

Kljub odličnim predstavam v klubu v reprezentanci v zadnjem obdobju ni imel statusa prvokategornika. Se bo to spremenilo pod vodstvom novega selektorja? Damjan Žibert











To je vaša druga sezona pri Swanseaju. Drži, da ste bili lani poleti blizu odhoda? Povezovalo se vas je s Slovanom iz Bratislave.

Dosti resnice je v tem. Bilo je obdobje, ko klub ni vedel, kaj bi z mano. Priprave sem oddelal zelo dobro, a so še vedno premišljevali. Govorilo se je o Slovanu, ampak zadnji teden prestopnega roka se je vse obrnilo, ko sem na zadnjih treh tekmah v avgustu dosegel tri zadetke.

Kaj se je spremenilo, da v aktualni sezoni zabijate kot po tekočem traku?

Navadil sem se na ligo, ki je zelo specifična. V primerjavi s prvo sezono sem letos oddelal celotne priprave. Imam samozavest in to je napadalcem v veliko pomoč. Ko pa pridejo še goli, se to samo stopnjuje. Tako da sem res zelo zadovoljen s to sezono.

Angleški mediji vas že povezujejo s prestopom v Premier League. Pozimi se je omenjalo Nottingham Forest, Sunderland, West Ham ...

Premier League je cilj vsakega posameznika. Vemo, da je to najboljša liga na svetu. Šele zdaj vidim, kakšen medijski pomp je okoli nje. Na televiziji je res 24 ur na dan. To samo pove, za kako dobro ligo gre. Tudi rezultati klubov v Evropi pričajo o tem. Ko se te omenja v povezavi s takšnimi klubi, je to velika motivacija za naprej. Igrati v Premier League je nedvomno cilj, ampak bomo videli, kaj bo poleti. Vse možnosti puščam odprte. Pogodbo imam še za naslednji dve sezoni in zaenkrat sem tu res zadovoljen. Igram po 90 minut, kar mi res ugaja.

Statistika Žana Vipotnika v vseh tekmovanjih v sezoni 2025/2026. Dva od 18 golov je dosegel v ligaškem pokalu. FOTO: Sofascore.com

Trenutno zasedate 16. mesto, 11 točk od play-offa za Premier League in 10 točk nad cono izpada. Še vidite možnost, da bi v naslednji sezoni med angleško elito igrali s trenutnim klubom?

Pred sezono je bil naš cilj uvrstiti se v play-off. Tudi zdaj lahko rečem, da je, ampak vemo, kakšna je liga. V enem tednu oz. v treh tekmah si lahko v play-offu za napredovanje, po drugi strani pa si lahko tudi čisto blizu izpada. Doma igramo res dober nogomet, ustvarjamo si priložnosti. To moramo še popraviti na gostovanjih in mislim, da bo slika na koncu sezone boljša.

Championship velja za daleč najmočnejšo drugo ligo na svetu. Pred tem ste kot član Bordeauxa izkusili tudi drugo francosko ligo, ju je sploh mogoče primerjati?

Iskreno, težko. Razlika je očitna. To je neverjetno fizična liga. Da lahko 90 odstotkov igralcev igra po 90 minut na vsake tri dni, in to 46 tekem, pove dovolj. Urnik je natrpan in se moraš malo privaditi. Na začetku je res težko, sploh brez te zimske pavze. Prvo leto sem imel okoli božiča kar težave. Včasih sem konec decembra tekme spremljal po televiziji, zdaj pa res uživam, da sem lahko del tega.

Proti Sheffield Wednesdayju je dosegel izjemen gol s prostega strela. FOTO: Global Game Media

Kakšno je življenje v Swanseaju?

Klub je res na vrhunski ravni, od trening centra, do stadiona in zaposlenih v klubu. Vse je na vrhunskem nivoju. Mesto je po velikosti podobno Ljubljani. Imamo morje, kar je pozitivno, čeprav je bolj mrzlo, tako da se še nisem kopal. To je zelo mirno okolje, res se lahko osredotočim samo na nogomet.

Lahko po 16 zadetkih v prvenstvu še vedno v miru spijete kavo?

Ljudje me prepoznajo, ampak se lahko normalno gibam po mestu. V primerjavi z lansko sezono je več navdušenja, ljudje me bolj prepoznajo, a nič pretiranega.

Za navdušenje je poskrbel tudi manjšinski lastnik kluba Snoop Dogg, ki je v živo spremljal zadnjo domačo tekmo. Bojda je nato prišel tudi v garderobo, kaj vam je dejal?

Bil je že dan pred tekmo v trening centru. Prišel je malo brcati, a mu ne gre najbolje (smeh, op. a.). Zanimiva izkušnja, da vidiš, kakšni ljudje so povezani z nogometom. Sploh v Championshipu je res veliko znanih imen. Okoli njega je ogromen medijski pomp. To je bilo lepo izkusiti, ampak po drugi strani nismo zmagali, kar je pustilo negativen priokus. Ampak ja, lepa izkušnja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Kako se znajdete pod vodstvom trenerja Vitorja Matosa, ki je dolgo deloval pod okriljem Jürgena Kloppa?

Moja vloga se je že takoj na začetku sezone, ko sem začel zabijati zadetke, v primerjavi s prej izboljšala. Ampak ko je prišel on, je moja vloga šla še stopničko višje. Dal mi je samozavest in svobodo. Lepo je igrati pod trenerjem, ki ti zaupa in verjame vate. Imamo specifičen slog igre z veliko pritiska in teka, na kar sem se moral hitro navaditi. In mislim, da je vsako tekmo bolje.

V dveh sezonah na Otoku je za Swansea na 82 tekmah 25-krat meril v polno. FOTO: Global Game Media

Igrali ste tudi proti premierligašem. V ligaškem pokalu ste izločili Nottingham Forest in nato doma izpadli proti Manchester Cityju. Je to povsem druga raven nogometa ali vendarle ni takšne razlike?

Za City bom rekel, da je to res neka druga raven nogometa. Tudi v Premier ligi je vsem klubom težko igrati proti njim. Mislim, da smo jih pozitivno presenetili, sploh prvih 30 minut. Vodili smo 1:0. Imeli smo še dve priložnosti, ko bi lahko bolje odreagirali. Atmosfera je bila neverjetna. Drugi polčas pa so nas 45 minut napadali. Imeli so več kot 75 odstotkov posesti, kar je razumljivo, ker so lovili rezultat. Vstopil sem v drugem polčasu in res je bilo težko igrati, ker so nas stisnili v kazenski prostor. Proti Nottingham Forestu pa je bila drugačna zgodba. Oni so prvi dosegli zadetek, mi pa smo lovili rezultat pred svojimi navijači. Tudi takrat sem vstopil v drugem polčasu, bilo je lažje kot proti Cityju.

Po podatkih Transfermarkta v celotni karieri niste utrpeli niti ene poškodbe, kar je v napornem ritmu angleškega nogometa res prava redkost. Kako vam uspeva ostati zdrav?

Res moram potrkati. Zaenkrat gre vse super. Veliko delam preventivno – s hrano, hidracijo, počitkom in ostalimi stvarmi, ki sodijo zraven. In zaenkrat res nisem imel večjih težav. Mogoče sem tu in tam izpustil kakšno tekmo, a bolj iz preventivnega razloga.