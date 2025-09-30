Vipotnik še naprej 'topel', Konjičan na deveti tekmi zabil šesti gol

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Na Otoku se zaenkrat precej bolje od Benjamina Šeška in Jaka Bijola počuti še en slovenski reprezentant Žan Vipotnik, ki je po ničli v Birminghamu znova ogrel cevi in Swanseaju pomagal do točke proti Millwallu (1:1). Še več, kako učinkovit je 23-letni Slovenec, je opazil tudi angleški BBC, ki našega reprezentanta hvali na vsa usta. Vipotnik je na devetih tekmah zabil spoštljivih šest golov v vseh tekmovanjih. Za primerjavo, lani je na 44 tekmah zabil sedem zadetkov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.