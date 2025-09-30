Svetli način
Nogomet

Vipotnik še naprej 'topel', Konjičan na deveti tekmi zabil šesti gol

30. 09. 2025 10.39

M.J.
Na Otoku se zaenkrat precej bolje od Benjamina Šeška in Jaka Bijola počuti še en slovenski reprezentant Žan Vipotnik, ki je po ničli v Birminghamu znova ogrel cevi in Swanseaju pomagal do točke proti Millwallu (1:1). Še več, kako učinkovit je 23-letni Slovenec, je opazil tudi angleški BBC, ki našega reprezentanta hvali na vsa usta. Vipotnik je na devetih tekmah zabil spoštljivih šest golov v vseh tekmovanjih. Za primerjavo, lani je na 44 tekmah zabil sedem zadetkov.

'Znamka 300 zadetkov je nekaj posebnega'

