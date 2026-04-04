Vipotnik je še naprej vroč: dva gola v Podgorici, nov zadetek v Championshipu

Na Otoku od slovenskih nogometašev igrajo Benjamin Šeško, Jaka Bijol, Žan Vipotnik, Nik Prelec in tudi Tomi Horvat, a v tekoči sezoni najboljši vtis pušča Žan Vipotnik. Odlične klubske predstave je prenesel tudi na reprezentančni nivo, saj je v Podgorici zabil dva gola za zmago slovenije proti gostiteljem (3:2).

Štajerec je v Wales k tamkajšnjemu Swansea Cityju preselil v sezoni 2024/25, ko je zapustil potapljajočo se ladjo francoskega Bordeauxja. V svoji krstni sezoni na Otoku je na 44 tekmah dosegel 7 zadetkov. V letošnji je po 40 odigranih krogih že pri številki 18, dva je dodal še v pokalnem tekmovanju.

Konjičan je na zadnji tekmi na Bramall Lanu pred 26.457 gledalci izenačil v 24. minuti na 1:1. Swansea je na 16. mestu angleške druge lige. Do konca prvenstva je še šest tekem. To je bil njegov osemnajsti zadetek to sezono v Championshipu, še dvakrat pa je bil natančen v ligaškem pokalu. Dva gola manj je dosegel Američan Haji Wright, ki igra v Coventryju.

Valižani imajo 13 točk prednosti pred mesti, ki vodijo v nižji rang. 11 točk zaostajajo za šestim mestom, ki že vodi v dodatne kvalifikacije za Premier ligo.