Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Vipotnik je še naprej vroč: dva gola v Podgorici, nov zadetek v Championshipu

London, 04. 04. 2026 09.11 pred 24 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
M.J.
Žan Vipotnik

Žan Vipotnik je pred nekaj dnevi podaljšal pogodbo z otoškim Swanseajem do leta 2030. Slovenski reprezentant je v letošnji sezoni vpisal že 18 ligaških golov, skupaj s pokalnimi tekmami pa že 20. Štajerec se je po novem zadetku - na obračunu med Sheffield Unitedom in Swanseajem je zabil gol iz enajstmetrovke, tekmeca pa sta se s razšla s 3:3 - še bolj utrdil na vrhu strelcev drugoligaškega angleškega tekmovanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na Otoku od slovenskih nogometašev igrajo Benjamin Šeško, Jaka Bijol, Žan Vipotnik, Nik Prelec in tudi Tomi Horvat, a v tekoči sezoni najboljši vtis pušča Žan Vipotnik. Odlične klubske predstave je prenesel tudi na reprezentančni nivo, saj je v Podgorici zabil dva gola za zmago slovenije proti gostiteljem (3:2). 

Preberi še 'Lahko bi bilo bolje, toda zmagi se ne gleda v zobe'

Štajerec je v Wales k tamkajšnjemu Swansea Cityju preselil v sezoni 2024/25, ko je zapustil potapljajočo se ladjo francoskega Bordeauxja. V svoji krstni sezoni na Otoku je na 44 tekmah dosegel 7 zadetkov. V letošnji je po 40 odigranih krogih že pri številki 18, dva je dodal še v pokalnem tekmovanju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Konjičan je na zadnji tekmi na Bramall Lanu pred 26.457 gledalci izenačil v 24. minuti na 1:1. Swansea je na 16. mestu angleške druge lige. Do konca prvenstva je še šest tekem. To je bil njegov osemnajsti zadetek to sezono v Championshipu, še dvakrat pa je bil natančen v ligaškem pokalu. Dva gola manj je dosegel Američan Haji Wright, ki igra v Coventryju.

Žan Vipotnik
Žan Vipotnik
FOTO: Global Game Media

Valižani imajo 13 točk prednosti pred mesti, ki vodijo v nižji rang. 11 točk zaostajajo za šestim mestom, ki že vodi v dodatne kvalifikacije za Premier ligo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet vipotnik
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
04. 04. 2026 10.16
Imam občutek , da naši Selektorji , predvsem "znalec Kek " sedaj pa bo moral Cesar še kaj dokazati , naši selektorji NISO SPOSOBNI VEČ IZKORISTITI NAŠIH NAJBOLJŠIH IGRALCEV , ZAKAJ ?? zato ker se namesto na nogometno znanje , naslanjajo na navodila Balkanske nogometne mafije , v tej mafiji pa ima udoben naslanjač zrihtan Radenko .
Odgovori
+3
4 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677