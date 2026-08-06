Vipotnik na pragu prestopa, a ne med elito

Po lanski odlični sezoni v drugi angleški ligi, ko je zabil kar 23 golov, je bil morebitni prestop Žana Vipotnika med angleško elito še kako aktualen. Med poletjem pa so govorice o selitvi v angleško Premier ligo nekoliko poniknile, zanimanje angleških prvoligašev pa je očitno izginilo. Vseeno pa se Konjičanu obeta prestop navzgor po lestvici. Po poročanju valižanskih medijev se je zanj dodobra ogrel Southampton, ki je lansko sezono sklenil na četrtem mestu. S selitvijo na stadion St. Mary's bi se Vipotniku na široko odprla vrata za preboj med elito.

Na Otoku se govori o prestopni vrednosti dobrih 23 milijonov evrov. V Wales pa naj bi se preselil izkušeni osrednji napadalec Southamptona Ross Stewart, ki bi v udarni enajsterici prevzel Vipotnikovo mesto. "Svetniki" so bili na pragu preboja med elito že ob koncu minule sezone, ko so bili neslavno diskvalificirani in jim je bilo odvzeto mesto v play-offu za Premier ligo zaradi t. i. afere Vohun. Letos bodo sezono začeli z odbitkom štirih točk, na zadnjem mestu ligaške razpredelnice.