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Nogomet

Vipotnik na pragu prestopa, a ne med elito

Swansea, 06. 08. 2026 11.21 pred 4 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
Lu.M
Žan Vipotnik

Na Otoku že nekaj časa odmevajo govorice o prihodnosti Žana Vipotnika. Slovenski napadalec ima s Swanseajem pogodbo sklenjeno do leta 2030, a so poteze valižanskih labodov vzbudile veliko dvomov o tem, ali bo 24-letnik še naprej nosil beli dres. Po poročanju nekaterih medijev se bo Vipotnik preselil k Southamptonu.

Žan Vipotnik je v sezoni 2025/26 za Swansea zabil kar 23 golov
Žan Vipotnik je v sezoni 2025/26 za Swansea zabil kar 23 golov
FOTO: Swansea City

Po lanski odlični sezoni v drugi angleški ligi, ko je zabil kar 23 golov, je bil morebitni prestop Žana Vipotnika med angleško elito še kako aktualen. Med poletjem pa so govorice o selitvi v angleško Premier ligo nekoliko poniknile, zanimanje angleških prvoligašev pa je očitno izginilo. Vseeno pa se Konjičanu obeta prestop navzgor po lestvici. Po poročanju valižanskih medijev se je zanj dodobra ogrel Southampton, ki je lansko sezono sklenil na četrtem mestu. S selitvijo na stadion St. Mary's bi se Vipotniku na široko odprla vrata za preboj med elito.

Na Otoku se govori o prestopni vrednosti dobrih 23 milijonov evrov. V Wales pa naj bi se preselil izkušeni osrednji napadalec Southamptona Ross Stewart, ki bi v udarni enajsterici prevzel Vipotnikovo mesto. "Svetniki" so bili na pragu preboja med elito že ob koncu minule sezone, ko so bili neslavno diskvalificirani in jim je bilo odvzeto mesto v play-offu za Premier ligo zaradi t. i. afere Vohun. Letos bodo sezono začeli z odbitkom štirih točk, na zadnjem mestu ligaške razpredelnice.

Žan Vipotnik na tekmi Slovenija – Ciper
Žan Vipotnik na tekmi Slovenija – Ciper
FOTO: Luka Kotnik
žan vipotnik swansea southampton championship prestop
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KOMENTARJI3

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124091204
06. 08. 2026 20.41
Najboljši slovenski napadalec, srečno!
Odgovori
-1
0 1
Malo_sutra
06. 08. 2026 12.02
Nič posebnega tale.
Odgovori
-2
2 4
Vladimir.Krutov
06. 08. 2026 11.47
Žan....upam da ti uspe.....👍
Odgovori
+2
4 2
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