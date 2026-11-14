Vipotnik upa, da bo še več tekem v Mariboru: Navijači so bili vrhunski

"Oni so prišli po točko, mi smo šli na vse tri," je po mariborskem večeru razmišljal Žan Vipotnik. Švicarji so imeli več žoge, Slovenci pa so iskali pot do njihovih vrat predvsem s protinapadi. Priložnosti za več kot remi so po napadalčevi oceni bile, vendar jih je Slovenija pustila neizkoriščene. "Bili smo kompaktni v obrambi, nismo jim pustili veliko priložnosti. Res je, da so imeli večjo posest, ampak tudi mi smo imeli nekaj polpriložnosti in priložnosti, ki bi jih lahko izkoristili. Tekma bi se lahko obrnila tudi drugače," je ocenil.

Nedotaknjena mreža ima proti takšnemu tekmecu dodatno težo. Slovenija je namreč postala prva reprezentanca, ki je Švici v tej izvedbi Lige narodov odvzela točke, obenem pa jo je prva ustavila brez doseženega zadetka. Zato je tudi Vipotnik med pozitivnimi stvarmi izpostavil prav ničlo zadaj. Toda za napadalca je pomembno tudi, kaj se zgodi na drugi strani igrišča. Slovenci so si z odvzetimi žogami odpirali prostor, v katerem bi lahko bolj ogrozili Gregorja Kobla. "Niso najlažje situacije, ko nasprotnik dolgo drži žogo in je pulz malo višji. Takrat so mogoče odločitve za stotinko poznejše in to se pozna tudi pri zaključkih. Mislim, da moramo te protinapade popraviti," je opozoril Vipotnik.

Ob tem ni menil, da bi Slovenci preveč tekli za žogo. Vedeli so, kakšen nasprotnik prihaja v Maribor, in pričakovali podoben obračun kot na gostovanju v Švici. Na takšno tekmo so bili pripravljeni, je poudaril. Nekaj prilagajanja pa je zahtevala tudi mariborska zelenica. Vipotnik jo je opisal kot povsem drugačno od stožiške, predvsem zaradi hitrosti žoge. "Mislim, da je žoga še malenkost hitrejša. Mogoče smo potrebovali malo več časa, da smo se privadili," je povedal.

Slovenija - Švica FOTO: Sofascore.com

Za nekdanjega napadalca Maribora je imela tekma tudi osebno noto. Medtem ko se je reprezentanca v Ljudski vrt vrnila po petih letih, je sam znova stopil na igrišče, ki ga dobro pozna iz vijoličastih dni. Kako uspešno je takrat izkoriščal priložnosti, pove sezona 2022/23, ko je za Maribor na 30 prvenstvenih tekmah dosegel 20 golov. "Tokrat se mreža ni zatresla, občutki ob vrnitvi pa so bili vseeno prijetni. To je moj drugi dom. Lepo se je bilo vrniti. Navijači so bili super, res vrhunski. Upam, da bo še več tekem v Ljudskem vrtu," je dejal.

Pogled je že usmeril proti ponedeljku in Severni Makedoniji. Slovenija ima pred zadnjim krogom na drugem mestu točko prednosti pred Škotsko, z zmago v Skopju pa bi si zagotovila dodatne kvalifikacije za preboj v elitni razred Lige narodov. "Vemo, kaj nas čaka v Skopju. Tekmo moramo zmagati, na kakršen koli način. Če bomo poslušali selektorja in njegova navodila, nam bo to precej pomagalo. Mislim, da smo na pravi poti, gradimo dobro, kakovostno reprezentanco, tako da gremo samo pozitivno naprej," je sklenil.