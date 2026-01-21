Vipotnik prvi strelec lige: Upam, da se ne bom ustavil

Žan Vipotnik je nase prvič opozoril pri Mariboru, od koder se je leta 2023 za slabe tri milijone evrov preselil v Bordeaux. Nekdanji francoski velikan je zaradi finančnih težav leto kasneje razpustil nogometaše, slovenski napadalec pa se je kot prost igralec pridružil otoškemu drugoligašu Swanseaju. Tam je v prvi sezoni prvenstva na 42 obračunih dosegel sedem golov, v letošnji pa je na 26 tekmah zabil že 13 zadetkov.

Dvakrat je bil med strelci v torek, ko so labodi s 3:1 premagali Blackburn. "Super zmaga, težka tekma. Ni se bilo lahko motivirati, ampak na koncu smo iztržili dober rezultat in zadeli iz dveh prekinitev, kar zelo pomaga, ko ti ne gre najbolje," je povedal Vipotnik.

Na lestvici strelcev je zdaj sam na prvem mestu, njegov najbližji zasledovalec Adam Armstrong, ki ima za seboj med drugim že 88 tekem med angleško elito, je pri 11 zadetkih. "S svojim strelskim izkupičkom sem zelo zadovoljen. Upam, da se ne bom ustavil. V soboto je nova tekma in upam, da bom nadaljeval z zadetki," dodaja 23-letnik.