Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Vipotnik prvi strelec lige: Upam, da se ne bom ustavil

Swansea, 21. 01. 2026 14.15 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
A.M.
Žan Vipotnik

V zadnjih mesecih in letih je bila v slovenski izbrani vrsti med drugim problem tudi strelska neučinkovitost. Če bo vse steklo, kot je treba, bo imel novi selektor Boštjan Cesar v tem pogledu sladke skrbi. Benjamin Šeško se v Manchestru počasi prebuja, še veliko bolje pa gre Žanu Vipotniku, prvemu strelcu Championshipa.

Žan Vipotnik je nase prvič opozoril pri Mariboru, od koder se je leta 2023 za slabe tri milijone evrov preselil v Bordeaux. Nekdanji francoski velikan je zaradi finančnih težav leto kasneje razpustil nogometaše, slovenski napadalec pa se je kot prost igralec pridružil otoškemu drugoligašu Swanseaju. Tam je v prvi sezoni prvenstva na 42 obračunih dosegel sedem golov, v letošnji pa je na 26 tekmah zabil že 13 zadetkov.

Dvakrat je bil med strelci v torek, ko so labodi s 3:1 premagali Blackburn. "Super zmaga, težka tekma. Ni se bilo lahko motivirati, ampak na koncu smo iztržili dober rezultat in zadeli iz dveh prekinitev, kar zelo pomaga, ko ti ne gre najbolje," je povedal Vipotnik.

Na lestvici strelcev je zdaj sam na prvem mestu, njegov najbližji zasledovalec Adam Armstrong, ki ima za seboj med drugim že 88 tekem med angleško elito, je pri 11 zadetkih. "S svojim strelskim izkupičkom sem zelo zadovoljen. Upam, da se ne bom ustavil. V soboto je nova tekma in upam, da bom nadaljeval z zadetki," dodaja 23-letnik.

Žan Vipotnik
Žan Vipotnik
FOTO: Profimedia

Pričakovano je Vipotnik pristal na radarju številnih velikih ekip, med drugim naj bi bil tudi na seznamu želja West Hama. Kljub temu je trenutno osredotočen zgolj in samo na Swansea: "Igrati tukaj je nekaj posebnega, navijači nam dajo dodatno energijo. Vse prve polčase odigramo na vrhunskem nivoju, moramo pa se še popraviti v določenih trenutkih drugih polčasov, da celotno tekmo odigramo na visoki ravni."

nogomet žan vipotnik championship prvi strelec

Od Brazilije do Barcelone: Tavares o poti Raphinhe

Domžale potrdile stečaj: 'Žalosten dan za slovenski nogomet'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
21. 01. 2026 15.51
Super Vipotnik , pri veleumnemu strategu Keku pa je igral po 15 minut , mogoče pa mu ni prispeval v , šparovček ??? Cesar misli , misli !!!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Smučarski as pričakuje deklico
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
zadovoljna
Portal
Sta Tim Novak iz Kmetije in njegova Tina še skupaj?
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
To je najbolj slavna ljubezenska zgodba na svetu
To je najbolj slavna ljubezenska zgodba na svetu
Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče
Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče
vizita
Portal
7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
cekin
Portal
Dobitek 5+0: koliko bo prejel srečnež?
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
moskisvet
Portal
Ste slišali, kaj se je zgodilo?
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
dominvrt
Portal
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
Zato orhideji odpadejo cvetovi
Zato orhideji odpadejo cvetovi
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
okusno
Portal
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
voyo
Portal
Zaveza
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469