Vipotnik še naprej vroč: Konjičan zabil na četrti zaporedni tekmi v dresu Swanseaja

Slovenski nogometaši so po reprezentančnem premoru spet oblekli klubske drese. Zbrali so lepo število minut, zato pa je bera asistenc in zadetkov tokrat nekoliko slabša. Slednjo je izboljšal zgolj Žan Vipotnik, ki je za Swansea zadel že na četrti zaporedni tekmi, verjetno pa moramo omeniti tudi Jana Oblaka. Kapetan slovenske izbrane vrste je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno ob pomembni zmagi nad Villarrealom.

Martin Turk je tekmo svojega Estorila tudi tokrat pospremil s klopi, Igor Vekić pa je enkrat klonil na gostovanju pri Fredericii. Toliko o vratarjih, kako pa so se odrezali nogometaši, ki navadno stojijo pred njimi? Jure Balkovec in David Brekalo sta prejela po en zadetek, Vanja Drkušić, David Zec in Erik Janža so Zenitu, Kielu oz. Gorniku pomagali do ničle v obrambi.

S tega vidika je bil še najmanj uspešen Žan Karničnik: Koprčani so trikrat zatresli celjsko mrežo, a je treba omeniti infarktno končnico, v kateri so slovenski pokalni prvaki izničili visoko vodstvo Primorcev in v ligaškem tekmovanju ostajajo nepremagani. Pri dosežku ni sodeloval Danijel Šturm, ki je igro zapustil četrt ure pred koncem.

Žan Vipotnik FOTO: Profimedia icon-expand

Nekaj reprezentantov je, kot še piše uradna spletna stran NZS, v igro vstopilo s klopi – Petar Stojanović in Timi Max Elšnik ob visokih zmagah Legia oz. Crvene zvezde ter Adam Gnezda Čerin ob porazu proti Kifisii –, spet drugi so na njej obsedeli: poleg že omenjenega Turka sta bila to Jon Gorenc Stanković (Tomi Horvat je derbi med Sturmom in Austrio odigral v celoti) in Jaka Bijol, ki še čaka na debi v angleškem prvenstvu.

Ligaška srečanja so v celoti, a brez statističnih dobrin odigrali Dejan Petrovič, Tamar Svetlin in Svit Sešlar, skoraj vse minute pa je ob povratku v vrste Slovana iz Bratislave dobil Andraž Šporar.