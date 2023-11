Vipotnik z dvema zadetkoma in podajo navdušil v Bordeauxu

"Zelo dobra tekma z naše strani, dobro smo začeli, tako da nam je bilo malo lažje, ampak smo potem dobili zadetek, kar nas je malo umirilo. Potem smo zadeli pred polčasom, kar je najlepše bi lahko rekli, da greš potem malo lažje v drugi polčas. Ja sem vesel za moje dva zadetka in asistenco ampak bolj pomembna je zmaga, mi smo si danes to zaslužili, moramo se poveseliti in upam, da bomo nadaljevali tako tudi v prihodnje," je po tekmi povedal Žan Vipotnik.