Vipotnik zabil petič zapored in s soigralci izločil Nottingham

Medtem ko Benjamin Šeško in Jaka Bijol svojih sezon na Otoku nista začela po načrtih, Žan Vipotnik igra v življenjski formi. 23-letni slovenski napadalec je v dresu drugoligaša Swanseaja zadel še na peti zaporedni tekmi, tokrat v ligaškem pokalu ob zmagi s 3:2 proti premierligašu Nottinghamu.

Swansea je imel v šestnajstini finala angleškega ligaškega pokala po napovedih strokovnjakov malo možnosti za napredovanje. Pomerili so se z Nottingham Forestom, ki je lansko sezono Premier lige sklenil na 7. mestu in letos nastopa v Ligi Evropa. Tekma se je začela po pričakovanjih, dvakratni zmagovalci Lige prvakov pa so po dveh zadetkih Igorja Jesusa na odmor odšli ob rezultatu 0:2. Branilec Cameron Burgess je v 68. minuti prepolovil zaostanek Swanseaja, izid pa je v 93. minuti poravnal Žan Vipotnik.

Vse je kazalo na to, da bodo o zmagovalcu odločale enajstmetrovke, Swansea pa je imel pred zadnjim sodnikovim žvižgom na voljo še podajo iz kota. Žoga je po slednji pristala na robu kazenskega prostora, od koder je sprožil Ethan Galbraith in stresel prečko, okroglo ustnje pa se je odbilo do Burgessa, ki je s fantastičnim strelom zabil za končnih 3:2.

