Nogomet

Vipotnik zabil petič zapored in s soigralci izločil Nottingham

Swansea, 18. 09. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 1 uro

A.M.
Medtem ko Benjamin Šeško in Jaka Bijol svojih sezon na Otoku nista začela po načrtih, Žan Vipotnik igra v življenjski formi. 23-letni slovenski napadalec je v dresu drugoligaša Swanseaja zadel še na peti zaporedni tekmi, tokrat v ligaškem pokalu ob zmagi s 3:2 proti premierligašu Nottinghamu.

Žan Vipotnik
Žan Vipotnik FOTO: Profimedia

Swansea je imel v šestnajstini finala angleškega ligaškega pokala po napovedih strokovnjakov malo možnosti za napredovanje. Pomerili so se z Nottingham Forestom, ki je lansko sezono Premier lige sklenil na 7. mestu in letos nastopa v Ligi Evropa.

Tekma se je začela po pričakovanjih, dvakratni zmagovalci Lige prvakov pa so po dveh zadetkih Igorja Jesusa na odmor odšli ob rezultatu 0:2. Branilec Cameron Burgess je v 68. minuti prepolovil zaostanek Swanseaja, izid pa je v 93. minuti poravnal Žan Vipotnik.

Vse je kazalo na to, da bodo o zmagovalcu odločale enajstmetrovke, Swansea pa je imel pred zadnjim sodnikovim žvižgom na voljo še podajo iz kota. Žoga je po slednji pristala na robu kazenskega prostora, od koder je sprožil Ethan Galbraith in stresel prečko, okroglo ustnje pa se je odbilo do Burgessa, ki je s fantastičnim strelom zabil za končnih 3:2.

Slovenski napadalec Vipotnik, ki je v igro vstopil šele v 79. minuti, se je tako še na peti zaporedni tekmi v dresu labodov vpisal med strelce. Pred tem je bil natančen še proti Hull Cityju, Sheffield Wednesdayju, Plymouthu in Watfordu, med omenjenimi tekmami pa je dosegel tudi zadetek za reprezentanco ob remiju proti Švedski v kvalifikacijah za SP v Stožicah.

'Vipi' je tako postal prvi igralec Swanseaja po legendarnem Scottu Sinclairu, ki se je uspel med strelce vpisati na petih zaporednih obračunih. Sinclair je dres labodov nosil med letoma 2010 in 2012, med drugim pa v bogati karieri igral še za Chelsea, Manchester City, Aston Villo in Celtic.

KOMENTARJI (2)

Chatefucio
18. 09. 2025 09.43
Vrhunsko se razvija Vipi.. Če bo tkole nadaljeval se mu odpira ogromno opcij..
Mali medo
18. 09. 2025 09.28
In posnetka gola niste našli.
