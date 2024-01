Virgil Van Dijk ni prepričan, ali bo v Liverpoolu tudi po odhodu Kloppa

Nizozemski branilec je v klub prestopil leta 2018 za takrat rekordno odškodnino za branilca (85 milijonov evrov). Od takrat je pod taktirko Jürgena Kloppa osvojil angleški pokal, angleški ligaški pokal, angleško prvenstvo, Ligo prvakov, svetovno klubsko prvenstvo in naziv Uefinega najboljšega evropskega nogometaša. Skratka, njuno sodelovanje je bilo izjemno bogato in uspešno.

Ravno njuna povezanost je Nizozemca po napovedanem odhodu trenerja razumljivo spodbudila k razmišljanju o lastni prihodnosti. Njegova pogodba z Liverpoolom se konča po koncu prihodnje sezone in ni prepričan, ali bo član tega kluba tudi po njenem izteku. "To je veliko vprašanje in iskreno ne vem (kaj se bo zgodilo op. a.)," je bil iskren.

33-letnik verjame, da bo veliko odvisno od naslednika velikega trenerja. "Klub čaka težko delo, to je znano. Ne odhaja zgolj trener, ampak tudi njegovi pomočniki in ogromno stvari se bo spremenilo. Zelo me zanima, v katero smer bo to šlo. Ko bo znan njegov naslednik, bomo videli, v kakšnem položaju smo, zdaj tega ne vem," je izziv, ki čaka vodilne može kluba iz Liverpoola, opisal izkušeni nogometaš.