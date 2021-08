Virgil van Dijk podaljšal z Liverpoolom

Angleški prvoligaš Liverpool je na uradni spletni strani in klubskih straneh na družbenih omrežjih sporočil, da so podaljšali sodelovanje z osrednjim nizozemskim branilcem, Vigolom van Dijkom, in sicer do konca sezone 2024/2025.

Virgil van Dijk je januarja 2018 v Liverpool prestopil iz Southamptona za takrat rekordno odškodnino za branilca, 88 milijonov evrov, in podpisal triinpolletno pogodbo. Od takrat je v rdečem dresu nastopil 130-krat, dosegel 13 zadetkov in po enkrat osvojil Premier ligo, Ligo prvakov, Superpokal in svetovno klubsko prvenstvo. 30-letni branilec je ob podpisu pogodbe za klubsko spletno stran dejal: "Zelo sem ponosen, da sem podaljšal pogodbo z Liverpoolom. Nadaljeval bom s trudom in se že veselim prihodnosti tega kluba. Res sem vesel in ponosen." Zadnja sezona se je za Nizozemca končala že oktobra, saj je po hudi poškodbi kolena moral prestati operacijo in dolgo rehabilitacijo. V zadnjem mesecu je nabiral minutažo in lovil formo na pripravljalnih tekmah, o prihajajočem začetku tekmovalne sezone pa je dejal: "Počutim se dobro. Na prijateljskih tekmah sem dvignil raven svoje fizične pripravljenosti in telo navadil na ritem igranja tekem. Mislim, da sem pripravljen za vikend (Liverpool začenja sezono s sobotnim gostovanjem pri Norwich Cityju, op. p.), a končno odločitev bo sprejel trener." icon-expand Z vrnitvijo Virgila van Dijka bo Liverpool znova med favoriti za osvojitev naslova angleškega prvaka. FOTO: AP