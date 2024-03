Virgil van Dijk: Trudim se slediti mentaliteti LeBrona

Pred kratkim se je 32-letni nizozemski centralni branilec razgovoril tudi o LeBronu Jamesu, sicer manjšinskem delničarju Liverpoola, in ga označil kot inspiracijo v svetu športa. "LeBron si prizadeva doseči veličino. Temu poskušam slediti tudi sam, saj želim v vsakem pogledu življenja priti na najvišjo možno raven in iz sebe izvleči maksimum. Spremljam številne vrhunske športnike, ki svojim moštvom in skupnostim predstavljajo vzor. LeBron, Novak Đoković, Roger Federer in Tom Brady so le nekateri izmed številnih, ki jih z veseljem poslušam. Na ta način se učim spopadati s težkimi in dobrimi trenutki."