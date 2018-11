Virus Fifa kosil med zvezdniki: poškodbi za Neymarja in Mbappeja

Medtem ko naj bi si Neymarpoškodoval stegensko mišico, bolj skrbi poškodba Mbappeja, ki se je ob padcu prijel za ramo. Vsekakor pri PSG-ju s poškodbama ne bodo zadovoljni glede na to, kako pomembno vlogo imata omenjena zvezdnika v Ligi prvakov, kjer Parižane čaka še zelo težek boj za uvrstitev v osmino finala. Po štirih odigranih tekmah v skupini C sta italijanski Napoli in Liverpool zbrala po šest, PSG pet, Crvena zvezda pa štiri točke. V osmino finala se bosta prebili le dve najboljši ekipi iz te skupine, tretjeuvrščena pa bo mednarodno pot nadaljevala v Ligi Evropa.