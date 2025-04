Slovenca brez možnosti: Visok poraz Bijola in Lovrića proti Milanu

Domači so imeli v prvem delu le en res nevaren napad, a se je izkazal Mike Maignan , tudi v drugem pa jim ni uspelo zmanjšati zaostanka, še več, v 75. minuti je Theo Hernandez s strelom z leve strani še povečal prednost rdeče-črnih. Ti so svoj četrti gol dosegli v 81. minuti, ko se je med strelce vpisal še Tijjani Reijnders .

Sandi Lovrić je v zasedbi iz Vidma igral do 65. minute, Jaka Bijol pa je igral celo tekmo, na kateri je v 55. minuti po hudem trku moral iz igre vratar gostov Maignan. Ta je z glavo trčil s soigralcem Alexom Jimenezom in so ga na nosilih odnesli z zelenice.

V soboto bo predzadnja Venezia Domna Črnigoja gostila zadnjeuvrščeno Monzo, vodilni Inter bo igral proti Cagliariju, Juventus pa proti Lecceju.

V nedeljo bodo na sporedu tekme Atalanta - Bologna, Fiorentina - Parma, Hellas Verona - Genoa, Como - Torino in Lazio - Roma, v ponedeljek pa bo drugouvrščeni Napoli gostil Empoli.

Izidi, 32. krog:

Udinese - AC Milan 0:4 (0:2)

(Sandi Lovrić je igral do 65. minute za Udinese)

(Jaka Bijol je igral celo tekmo za Udinese)