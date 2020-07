Visok poraz Maribora v Sežani

Sežanci so še drugič v sezoni na svojem igrišču premagali državne prvake. Konec oktobra lani je bilo v 14. krogu 4:1, zgodba pa se je ponovila tudi osem mesecev pozneje. Izid je bil isti, za Mariborčane, ki so tokrat v Sežani sicer hitro povedli, pa je ponovljena zgodba še večji šok od prve, saj so s porazom storili velik korak nazaj v boju za prvaka. Na drugi strani so se Sežanci približali obstanku v ligi, na lestvici so prehiteli Domžale in prišli na sedmo mesto.

Gledalcem, ki so se zbrali na sežanskem stadionu, ni bilo treba dolgo čakati na razburljive dogodke. Mariborčani so povedli že v prvem resnejšem napadu, ko je Amir Derviševićneposredno iz stranskega avta vrgel žogo v kazenski prostor, kjer je bilŠpiro Peričićhitrejši od svojega čuvaja in z glavo poslal žogo pod prečko gola vratarja Ariana Renerja. Toda veselje vijoličastih je bilo kratko, domači so namreč že v naslednjem napadu izenačili. Lep gol je dosegel nogometaš iz Slonokoščene obale Kevin Doukoure, ki se je odločil za strel z 20 metrov, njegovega projektila pa vratar Jasmin Handanović ni mogel zaustaviti.