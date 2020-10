Visok poraz v Lyonu razjezil Kovača: To je nedopustno

"V prvi vrsti želim čestitati Lyonu za zasluženo zmago. Da eno moštvo prejme štiri zadetke v enem polčasu, je nedopustno. Vedeli smo, da je tekmec zelo nevaren v hitrih prehodih s svoje na nasprotnikovo polovico, a nisem si mislil, da bodo izkoristili prav vsako priložnost, ki se jim bo ponudila. Čeprav smo bili precej boljši v posesti žoge, nam to ni veliko pomagalo, saj smo na drugi strani puščali preveč prostora, kar je moštvo Lyona znalo kaznovati," je bila uvodna ocena visokega prvenstvenega poraza trenerja Monaca Nike Kovača, ki je dodal:

"Trener izbira igralce in določa taktiko, zato sem glavni krivec za ta poraz jaz. Nismo bili dovolj močni v tako imenovanih duelih, nismo zapirali prostora, prvi polčas je za takojšnjo pozabo. Igralcem sem v odmoru dejal, naj poskušajo dobiti vsaj drugi polčas. In res smo ga dobili z 1:0, a šteje le skupni rezultat. Upam, da se nam v nadaljevanju sezone kaj podobnega nikoli več ne ponovi. Po prvih dveh prejetih zadetkih sem bil razočaran, ko pa smo prejeli še tretjega in četrtega, sem bil besen. Toda ko izgubljaš ob polčasu za štiri zadetke, je jasno, da je trener tisti, ki je storil napako."