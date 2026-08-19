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Nogomet

Visoka kazen za Eintracht zaradi kršitev v zvezi s pirotehniko

Frankfurt, 19. 08. 2026 17.36 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Eintracht Frankfurt - Napoli

Nemški nogometni prvoligaš Eintracht Frankfurt se znova sooča z visoko denarno kaznijo. Disciplinska komisija Nemške nogometne zveze (DFB) je klubu zaradi nešportnega vedenja navijačev naložila kazen v višini 341.500 evrov. Klub je odločitev že sprejel, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Do incidentov je prišlo na tekmi bundeslige med Frankfurtom in VfB Stuttgartom 16. maja. Pred začetkom zadnje tekme sezone so navijači Eintrachta prižgali najmanj 25 dimnih loncev, 50 bakel, 20 stroboskopskih bakel in izstrelili 20 raket. V incidentu sta bili poškodovani dve osebi, začetek tekme pa se je zavlekel za slabih šest minut. Med tekmo so v navijaškem sektorju Frankfurta prižgali še 26 pirotehničnih sredstev in izstrelili pet raket.

Navijači Eintracht Frankfurta
Navijači Eintracht Frankfurta
FOTO: Profimedia

Klub, ki je zaradi neprimernega vedenja svojih navijačev pogosto kaznovan, lahko del izrečene kazni v višini 113.800 evrov nameni za ukrepe na področju varnosti ali preprečevanja nasilja.

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