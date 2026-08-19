Visoka kazen za Eintracht zaradi kršitev v zvezi s pirotehniko

Do incidentov je prišlo na tekmi bundeslige med Frankfurtom in VfB Stuttgartom 16. maja. Pred začetkom zadnje tekme sezone so navijači Eintrachta prižgali najmanj 25 dimnih loncev, 50 bakel, 20 stroboskopskih bakel in izstrelili 20 raket. V incidentu sta bili poškodovani dve osebi, začetek tekme pa se je zavlekel za slabih šest minut. Med tekmo so v navijaškem sektorju Frankfurta prižgali še 26 pirotehničnih sredstev in izstrelili pet raket.