Visoka zmaga Argentine nad Mehiko, Peru presenetil Brazilce

Mehiška reprezentanca nekdanjega trenerja Barcelone in selektorja Argentine Gerarda "Tata" Martina je prejela tudi prvi gol po 368 minutah. Kar trikrat je za "gavče" zadel Interjev napadalec Lautaro Martínez, ki je s pridom izkoriščal napake v mehiški obrambi, svoji ekipi pa je priigral tudi enajstmetrovko. Ob tem ne gre prezreti, da je v vrstah Argentine vnovič manjkala kopica uveljavljenih nogometašev, tudi največji zvezdnik Lionel Messi, ki prestaja trimesečni suspenz. Tega si je prislužil zaradi izjav po slovesu Argentincev od nedavne Cope Americe, ko je namignil na korupcijo v vrstah Južnoameriške nogometne zveze (Conmebol).

V pogonu je bila tudi brazilska izbrana vrsta, ki jo je z Neymarjem Jr. v njenih vrstah presenetil poraženi finalist letošnje Cope Americe Peru (0:1). V ponovitvi finalnega obračuna omenjenega tekmovanja je v Los Angelesu je edini gol na tekmi zabil Luis Abramin poskrbel za prvi poraz petkratnih svetovnih prvakov po več kot enem letu (17 tekem od zadnjega poraza na SP 2018). Abram je bil hitrejši od vratarja Edersona Moraesa, mimo katerega je po prostem strelu šest minut pred koncem rednega dela uspel poslati žogo v nebranjeno brazilsko mrežo. Brazilci so sicer tekmo začeli brez Neymarja Jr., Daniela Alvesain Thiaga Silve, Peru pa z njimi v prvem polčasu ni imel veliko težav: vratar Pedro Gallese je moral resneje posredovati zgolj po silovitem poskusu Richarlisona, ki ga je preusmeril mimo svoje vratnice.

V drugem polčasu je priložnost dobil tudi Neymar Jr., ki se je v pogon nedavno vrnil z zadetkom proti Kolumbiji (2:2), selektor zeleno-rumenih Tite pa je aktiviral tudi Viniciusa Juniorja, Lucasa Paquetoin Bruna Henriqueja, a Brazilcem ni uspelo ubežati šele petemu porazu s Perujci na 46. medsebojnem obračunu.

