Visoka zmaga Barcelone, Fati se je po skoraj enoletni odsotnosti vrnil z golom

Levante na Camp Nouu tokrat ni bil konkurenčen favorizirani zasedbi Barcelone. Ta bi lahko slavila še više, toda zmanjkalo je natančnosti v zaključku napadov. Katalonci so sicer že v uvodnih 15 minutah rešili vse dvome o zmagovalcu, ko sta zadela Memphis Depay (enajstmetrovka) in Luuk de Jong. Statistika gostujoče zasedbe je bila po dobri uri igre povsem prazna, v zaključku tekme so gostje le prišli do svojega prvega strela v okvir vrat, a to jim ob nadvse bledi predstavi ni kaj prida pomagalo, saj so v sodnikovem dodatku dobili še tretji zadetek. Pod slednjega se je podpisal tokratni rezervist Ansu Fati, ki se je vrnil po daljši odsotnosti po poškodbi kolena. Za gol je potreboval vsega 10 minut. Spomnimo: zadnjo tekmo je 18-letni španski napadalec odigral 7. novembra lani.

Depay je rutinirano izvedel strel z bele točke že v šesti minuti, potem ko je sam tudi izsilil najstrožjo kazen. Vratar Levanteja ob strelu Nizozemca ni imel nikakršnih možnosti. V 14. minuti je do svojega prvega gola v dresu blaugrane prišel tudi Depayev rojak de Joong, ko je s strelom v levi kot vratarja Aitorja Fernandeza izkoristil podajo Sergina Desta. Piko na i je postavil Fati, ki je v igro vstopil v 81. minuti. Vrnil se je zmagovito: v prvi minuti sodnikovega dodatka drugega polčasa je s strelom z razdalje presenetil Fernandeza in postavil končni izid tekme 3:0. Za Barcelono je to bila še tretja zmaga sezone, ob tem pa ima na svojem kontu še tri remije, kot že zapisano, pa zaenkrat ostaja brez poraza.

Španska liga, 7. krog:

Barcelona - Levante 3:0 (2:0)

Depay 6., de Jong 14., Fati 90+1.