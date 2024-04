Visoka zmaga Milana, Roma dobila rimski derbi

Na San Siru je z izjemnim zadetkom za prednost domačinov v šesti minuti poskrbel Christian Pulisic , po strelu z glavo v 20. minuti pa je prednost podvojil Olivier Giroud . Pred odhodom na odmor so gostje na igrišču ostali le z deseterico, saj je glavni sodnik Nikoli Krstoviću zaradi nevarnega prekrška pokazal neposredni rdeči karton. V drugem delu je zadnji gol na tekmi zabil še Rafael Leao , Milan, ki v zadnjem obdobju zmage niza kot po tekočem traku, pa ima na drugem mestu že devet točk prednosti pred Juventusom.

V Rimu pa sta se pomerila Roma in Lazio. Že pred tekmo so za delo policije poskrbeli navijači obeh ekip, v bližini stadiona se je približno 200 Lazievih pristašev spopadlo s stoterico Rominih, kot je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa, so policisti aretirali enega izgrednika. Na sami tekmi pa je padel le en zadetek, tega je v 42. minuti dosegel Gianluca Mancini.