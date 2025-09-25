Svetli način
Nogomet

Visoka zmaga Panathinaikosa, Porto slavil v Salzburgu

Ljubljana, 25. 09. 2025 23.04 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
1

Slovenski nogometni reprezentant Adam Gnezda Čerin je s Panathinaikosom uspešno začel igranje v evropski ligi. Na gostovanju v Bernu so Grki premagali Young Boys s 4:1. Adrian Zeljković pa je z Viktorio Plzen gostoval pri Ferencvarosu in osvojil točko za 1:1.

Panathinaikos, pri katerem je Adam Gnezda Čerin začel in končal na klopi za rezerviste, so že prvi polčas proti Švicarjem dobili s 3:1, vse tri gole so dosegli med 10. in 19. minuto, dvakrat je bil uspešen Anass Zaroury. Ta je zadel še v 68. minuti za končni izid.

Viktoria Plzen, Adrian Zeljković je igral od 86. minute, je pri Ferencvarosu od 37. minute igrala z igralcem več, a že pred tem v 16. minuti dosegla vodilni gol prek Rafiuja Durosinmija. Ko je kazalo, da bo vpisala tri točke, pa je v sodniškem dodatku na 1:1 izenačil Aleksandar Pešić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na drugih tekmah je Aston Villa z 1:0 in golom Johna McGinna iz 13. minute premagala Bologno, Salzburg je doma izgubil proti Portu z 0:1, potem ko je William Gomes zadel v 93. minuti, Utrecht z enakim izidom proti Lyonu, Stuttgart je z 2:1 ugnal Celto Vigo, Go Ahead Eagles so doma izgubili proti FCSB Bukarešti z 0:1, Lille je z 2:1 ugnal Brann Bergen, potem ko je Olivier Giroud v 80. minuti prispeval zmagoviti gol, Rangers pa so izgubili proti Genku z 0:1, potem ko so več kot en polčas igrali z igralcem manj.

V sredo so nogometaši zagrebškega Dinama so tudi s pomočjo Mihe Zajca v uvodnem krogu evropske lige premagali Fenerbahče s 3:1. Beograjska Crvena zvezda je s Timijem Maxom Elšnikom igrala 1:1 s Celticom. Slovenska nogometaša v dresu Sturma Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković pa sta novo sezono evropske lige začela s porazom. Gostovala sta na Danskem pri Midtjyllandu in izgubila z 0:2.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V zgodnejšem terminu je bila na vrsti še tekma med solunskim Paokom in Maccabijem iz Tel Aviva, končala se je brez zadetkov. Na drugih tekmah je Betis igral 2:2 z Nottingham Forestom, pri čemer je za goste dva gola prispeval Igor Jesus, izenačujočega za Špance pa je v 85. minuti dosegel Antony. Malmö je doma izgubil proti Ludogorcu z 1:2, Nica z enakim izidom proti Romi, Braga je premagala Feyenoord z 1:0, Freiburg pa Basel z 2:1.

Liga Evropa, 1. krog, izidi:
- sreda, 24. september:

Midtjylland - Sturm Gradec 2:0 (1:0)
(Tomi Horvat je igral celo tekmo za Sturm, Jon Gorenc Stanković je igral celo tekmo za Sturm).

Paok - Maccabi Tel Aviv 0:0

Betis - Nottingham Forest 2:2 (1:2)

Dinamo Zagreb - Fenerbahče 3:1 (1:1)
(Miha Zajc je igral do 93. minute za Dinamo).

Malmö - Ludogorec 1:2 (0:2)

Nice - Roma 1:2 (0:0)

Crvena zvezda - Celtic 1:1 (0:0)
(Timi Max Elšnik je igral celo tekmo za Crveno zvezdo).

Braga - Feyenoord 1:0 (0:0)

Freiburg - Basel 2:1 (1:0)


- četrtek, 25. september:

Go Ahead Eagles - FCSB Bukarešta 0:1 (0:1)

Lille - Brann Bergen 2:1 (0:0)

Aston Villa - Bologna 1:0 (1:0)

Utrecht - Lyon 0:1 (0:0)

Ferencvaros - Viktoria Plzen 1:1 (0:1)
(Adrian Zeljković je igral od 86. minute za Viktorio).

Rangers - Genk 0:1 (0:0)

Salzburg - Porto 0:1 (0:0)

Young Boys - Panathinaikos 1:4 (1:3)
(Adam Gnezda Čerin ni igral za Panathinaikos)

Stuttgart - Celta Vigo 2:1 (0:0)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet liga evropa panathinaikos adam gnezda čerin adrian zeljković
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
KatiFafi
26. 09. 2025 10.52
Bravo Panathinaikos
ODGOVORI
0 0
