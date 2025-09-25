Visoka zmaga Panathinaikosa, Porto slavil v Salzburgu

Slovenski nogometni reprezentant Adam Gnezda Čerin je s Panathinaikosom uspešno začel igranje v evropski ligi. Na gostovanju v Bernu so Grki premagali Young Boys s 4:1. Adrian Zeljković pa je z Viktorio Plzen gostoval pri Ferencvarosu in osvojil točko za 1:1.

Panathinaikos, pri katerem je Adam Gnezda Čerin začel in končal na klopi za rezerviste, so že prvi polčas proti Švicarjem dobili s 3:1, vse tri gole so dosegli med 10. in 19. minuto, dvakrat je bil uspešen Anass Zaroury. Ta je zadel še v 68. minuti za končni izid. Viktoria Plzen, Adrian Zeljković je igral od 86. minute, je pri Ferencvarosu od 37. minute igrala z igralcem več, a že pred tem v 16. minuti dosegla vodilni gol prek Rafiuja Durosinmija. Ko je kazalo, da bo vpisala tri točke, pa je v sodniškem dodatku na 1:1 izenačil Aleksandar Pešić.

Na drugih tekmah je Aston Villa z 1:0 in golom Johna McGinna iz 13. minute premagala Bologno, Salzburg je doma izgubil proti Portu z 0:1, potem ko je William Gomes zadel v 93. minuti, Utrecht z enakim izidom proti Lyonu, Stuttgart je z 2:1 ugnal Celto Vigo, Go Ahead Eagles so doma izgubili proti FCSB Bukarešti z 0:1, Lille je z 2:1 ugnal Brann Bergen, potem ko je Olivier Giroud v 80. minuti prispeval zmagoviti gol, Rangers pa so izgubili proti Genku z 0:1, potem ko so več kot en polčas igrali z igralcem manj. V sredo so nogometaši zagrebškega Dinama so tudi s pomočjo Mihe Zajca v uvodnem krogu evropske lige premagali Fenerbahče s 3:1. Beograjska Crvena zvezda je s Timijem Maxom Elšnikom igrala 1:1 s Celticom. Slovenska nogometaša v dresu Sturma Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković pa sta novo sezono evropske lige začela s porazom. Gostovala sta na Danskem pri Midtjyllandu in izgubila z 0:2.

V zgodnejšem terminu je bila na vrsti še tekma med solunskim Paokom in Maccabijem iz Tel Aviva, končala se je brez zadetkov. Na drugih tekmah je Betis igral 2:2 z Nottingham Forestom, pri čemer je za goste dva gola prispeval Igor Jesus, izenačujočega za Špance pa je v 85. minuti dosegel Antony. Malmö je doma izgubil proti Ludogorcu z 1:2, Nica z enakim izidom proti Romi, Braga je premagala Feyenoord z 1:0, Freiburg pa Basel z 2:1. Liga Evropa, 1. krog, izidi:

- sreda, 24. september: Midtjylland - Sturm Gradec 2:0 (1:0)

(Tomi Horvat je igral celo tekmo za Sturm, Jon Gorenc Stanković je igral celo tekmo za Sturm). Paok - Maccabi Tel Aviv 0:0 Betis - Nottingham Forest 2:2 (1:2) Dinamo Zagreb - Fenerbahče 3:1 (1:1)

(Miha Zajc je igral do 93. minute za Dinamo). Malmö - Ludogorec 1:2 (0:2) Nice - Roma 1:2 (0:0) Crvena zvezda - Celtic 1:1 (0:0)

(Timi Max Elšnik je igral celo tekmo za Crveno zvezdo). Braga - Feyenoord 1:0 (0:0) Freiburg - Basel 2:1 (1:0)

- četrtek, 25. september: Go Ahead Eagles - FCSB Bukarešta 0:1 (0:1) Lille - Brann Bergen 2:1 (0:0) Aston Villa - Bologna 1:0 (1:0) Utrecht - Lyon 0:1 (0:0) Ferencvaros - Viktoria Plzen 1:1 (0:1)

(Adrian Zeljković je igral od 86. minute za Viktorio). Rangers - Genk 0:1 (0:0) Salzburg - Porto 0:1 (0:0) Young Boys - Panathinaikos 1:4 (1:3)

(Adam Gnezda Čerin ni igral za Panathinaikos) Stuttgart - Celta Vigo 2:1 (0:0)