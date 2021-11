Visoka zmaga Rusov proti Cipru

Rusi, ki se s Hrvati borijo za prvo mesto v skupini in neposredno pot na mundial v Katar, so brez posebnih težav odpravili Ciper. Aleksandr Jerohin v četrti in 87., Aleksej Mirančuk v 55., Andrej Mostovoj v 56., Aleks Sutormin v 62. in Anton Zabolotnij v 82. minuti so bili strelci.