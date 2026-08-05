Obtožbe se na Fifo lepijo kot muhe na med

"To se je dogajalo, dokler mi med nedavnim svetovnim prvenstvom niso ustno sporočili, da bi naši nogometni zvezi zelo koristilo, če bi podprl Infantina," je Al Husein zapisal na platformi X. "Doslej ga nismo podprli in tega zagotovo ne bomo storili niti zdaj. Celotna situacija pa meji na izsiljevanje, česar ne nameravamo dopustiti," je jasno izjavil princ, ki je bil Infantinov tekmec v boju za predsedniški položaj v Fifi.

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Infantino se je znašel na udaru kritik zaradi nedavnih načrtov o prodaji dela pravic za svetovna prvenstva vlagateljem, s čimer naj bi ustvarili za več milijard evrov prihodkov. Po vsem svetu se je hitro pojavil odpor, evropska krovna zveza Uefa pa je celo zagrozila z bojkotom vseh tekmovanj pod okriljem Fife. Svetovna krovna organizacija je načrte hitro opustila. Vendar pa kritike na račun Infantina ne pojenjajo; strokovnjaki razpravljajo o tem, ali se mandat švicarskega funkcionarja na čelu Fife bliža koncu.

Gianni Infantino je iz dneva v dan v večjih težavah. FOTO: AP