Visoko kanadsko zmago skazila grozljiva poškodba Koneja

Mehičani so si napredovanje priigrali kot zmagovalci skupine A in bodo prvo tekmo na izločanje odigrali na domačem terenu. Odločilni zadetek je v 50. minuti dosegel Luis Romo, Mehika pa si je s to zmago zagotovila tudi prvo mesto v skupini. Po zmagah na uvodnih tekmah v skupini A sta Mehika in Južna Koreja vedeli, da jima bo zmaga zagotovila napredovanje, potem ko sta Češka in Južna Afrika na prvi tekmi dneva te skupine remizirali. Mehika je v prvem krogu premagala Južno Afriko z 2:0, Koreja pa Češko z 2:1. V prvem polčasu ni bilo veliko od igre. Mehika je najprej zagrozila v sedmi minuti, streljal je Brian Gutierrez, a je bil korejski vratar dobro postavljen. Korejci so odgovorili v 16. minuti, a je Edson blokiral nevaren strel Son Heung-mina. V 29. minuti so domači znova nevarno poizkusili, toda Raul Jimenez ni dobro sprejel žoge.

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Odločilni trenutek se je zgodil v 50. minuti. Stadion Guadalajara je eksplodiral, potem ko je korejski vratar Kim Seung-gyu naredil napako. Kim je prestregel predložek, a je po trku s soigralcem žogo spustil, Romo pa jo je poslal v prazno mrežo. Kim se je kasneje odkupil z več izvrstnimi obrambami, med drugim je mojstrsko blokiral strel Raula Jimeneza. Najboljšo priložnost za izenačenje je imela Koreja v 87. minuti, a je Jose Rangel odlično ubranil dva poskusa. Najprej strel z glavo Cho Gue-sunga z bližine, nato pa še poskus Yang Hyun-juna. Na prvi tekmi te skupine sta Češka in Južna Afrika v Atlanti remizirali z 1:1. Mehika zdaj vodi v skupini s šestimi točkami, Južna Koreja ima tri, Češka in Južna Afrika pa imata po eno točko. V zadnjem krogu se bo Mehika pomerila s Češko, Južna Koreja pa z Južno Afriko.

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Grozljiva poškodba Koneja

V skupini B pa je Kanada po visoki zmagi nad Katarjem s 6:0 le še korak oddaljena od napredovanja in je slavila zgodovinsko prvo zmago na SP. Obenem pa se je morala soočiti s hudo poškodbo Ismaela Koneja. Vezista so med tekmo odnesli z igrišča na nosilih. Prva poročila kažejo, da si je igralec zlomil spodnji del noge ob prekršku Katarca Assima Madiba. "Zgodilo se je tik pred klopjo. Vsi smo slišali zlom kosti. Seveda globoko sočustvujemo z njim in vsi v ekipi smo pretreseni zaradi incidenta. Zaradi narave poškodbe in tudi zato, ker je Ismael srce naše ekipe," je po tekmi dejal kanadski selektor Jesse Marsch. Sogostitelji so v svojem tretjem nastopu na mundialih zmagali na prvi tekmi turnirja in so zdaj tik pred tem, da se prvič uvrstijo v izločilne boje.

Nesrečni Ismael Kone je utrpel hudo poškodbo na tekmi proti Katarju. FOTO: AP

Napadalec Jonathan David (29., 45.+3, 90.+2) je dosegel hat-trick. Gole so dosegli še Cyle Larin (16.), Nathan Saliba (64.) in Katarec Mohamed Manai (75.) z avtogolom. Katar je tekmo po dveh rdečih kartonih končal z le devetimi igralci. Pred tem je Švica v isti skupini s 4:1 premagala Bosno in Hercegovino. Švica ima tako kot Kanada zdaj v skupini B štiri točke. Neporaženi ekipi se bosta pomerili zadnji dan predtekmovanja. Bosna in Hercegovina pa zdaj za ohranjanje upov nujno potrebuje zmago proti Katarju.

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Svetovno prvenstvo, skupina A, drugi krog, izid: Mehika - Južna Koreja 1:0 (0:0)

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- skupina B: Kanada - Katar 6:0 (3:0)