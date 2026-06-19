Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Visoko kanadsko zmago skazila grozljiva poškodba Koneja

Guadalajara, 19. 06. 2026 07.56 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Nesrečni Ismael Kone je utrpel hudo poškodbo na tekmi proti Katarju.

Sogostitelji Mehičani so se po težko priborjeni zmagi v Guadalajari z 1:0 proti Južni Koreji kot prva ekipa uvrstili v izločilne boje nogometnega svetovnega prvenstva. Sogostitelji Kanadčani pa so se v Vancouvru v skupini B s 6:0 znesli nad Katarjem, tekmo pa je zaznamovala tudi huda poškodba kanadskega vezista Ismaela Koneja.

Mehičani so si napredovanje priigrali kot zmagovalci skupine A in bodo prvo tekmo na izločanje odigrali na domačem terenu. Odločilni zadetek je v 50. minuti dosegel Luis Romo, Mehika pa si je s to zmago zagotovila tudi prvo mesto v skupini.

Po zmagah na uvodnih tekmah v skupini A sta Mehika in Južna Koreja vedeli, da jima bo zmaga zagotovila napredovanje, potem ko sta Češka in Južna Afrika na prvi tekmi dneva te skupine remizirali. Mehika je v prvem krogu premagala Južno Afriko z 2:0, Koreja pa Češko z 2:1. V prvem polčasu ni bilo veliko od igre. Mehika je najprej zagrozila v sedmi minuti, streljal je Brian Gutierrez, a je bil korejski vratar dobro postavljen. Korejci so odgovorili v 16. minuti, a je Edson blokiral nevaren strel Son Heung-mina. V 29. minuti so domači znova nevarno poizkusili, toda Raul Jimenez ni dobro sprejel žoge.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odločilni trenutek se je zgodil v 50. minuti. Stadion Guadalajara je eksplodiral, potem ko je korejski vratar Kim Seung-gyu naredil napako. Kim je prestregel predložek, a je po trku s soigralcem žogo spustil, Romo pa jo je poslal v prazno mrežo. Kim se je kasneje odkupil z več izvrstnimi obrambami, med drugim je mojstrsko blokiral strel Raula Jimeneza. Najboljšo priložnost za izenačenje je imela Koreja v 87. minuti, a je Jose Rangel odlično ubranil dva poskusa. Najprej strel z glavo Cho Gue-sunga z bližine, nato pa še poskus Yang Hyun-juna.

Na prvi tekmi te skupine sta Češka in Južna Afrika v Atlanti remizirali z 1:1. Mehika zdaj vodi v skupini s šestimi točkami, Južna Koreja ima tri, Češka in Južna Afrika pa imata po eno točko. V zadnjem krogu se bo Mehika pomerila s Češko, Južna Koreja pa z Južno Afriko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Grozljiva poškodba Koneja

V skupini B pa je Kanada po visoki zmagi nad Katarjem s 6:0 le še korak oddaljena od napredovanja in je slavila zgodovinsko prvo zmago na SP. Obenem pa se je morala soočiti s hudo poškodbo Ismaela Koneja. Vezista so med tekmo odnesli z igrišča na nosilih. Prva poročila kažejo, da si je igralec zlomil spodnji del noge ob prekršku Katarca Assima Madiba.

"Zgodilo se je tik pred klopjo. Vsi smo slišali zlom kosti. Seveda globoko sočustvujemo z njim in vsi v ekipi smo pretreseni zaradi incidenta. Zaradi narave poškodbe in tudi zato, ker je Ismael srce naše ekipe," je po tekmi dejal kanadski selektor Jesse Marsch. Sogostitelji so v svojem tretjem nastopu na mundialih zmagali na prvi tekmi turnirja in so zdaj tik pred tem, da se prvič uvrstijo v izločilne boje.

Nesrečni Ismael Kone je utrpel hudo poškodbo na tekmi proti Katarju.
Nesrečni Ismael Kone je utrpel hudo poškodbo na tekmi proti Katarju.
FOTO: AP

Napadalec Jonathan David (29., 45.+3, 90.+2) je dosegel hat-trick. Gole so dosegli še Cyle Larin (16.), Nathan Saliba (64.) in Katarec Mohamed Manai (75.) z avtogolom. Katar je tekmo po dveh rdečih kartonih končal z le devetimi igralci.

Pred tem je Švica v isti skupini s 4:1 premagala Bosno in Hercegovino. Švica ima tako kot Kanada zdaj v skupini B štiri točke. Neporaženi ekipi se bosta pomerili zadnji dan predtekmovanja. Bosna in Hercegovina pa zdaj za ohranjanje upov nujno potrebuje zmago proti Katarju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Svetovno prvenstvo, skupina A, drugi krog, izid:

Mehika - Južna Koreja 1:0 (0:0)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

- skupina B:

Kanada - Katar 6:0 (3:0)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet sp 2026 kanada katar ismael kone huda poškodba

Visok poraz borbene Bosne, ki pa ne pove celotne zgodbe

24ur.com Florida 'pustošila' v Torontu
24ur.com Američanke nove hokejske svetovne prvakinje
24ur.com Kanadčani so zapravili enajstmetrovko, Belgijci pa zmagali
24ur.com Napet kanadski obračun Ottawi
24ur.com Edmonton na drugi tekmi do zanesljive zmage v Dallasu
24ur.com Montreal v kanadskem derbiju boljši od Ottawe
24ur.com Kanadčani na krilih izjemnega McDavida sredi Bostona v finalu ugnali ZDA
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Njuna otroka naj bi se prvič po štirih letih vrnila v Veliko Britanijo
Sharenting: ko starši služijo z otrokom
Sharenting: ko starši služijo z otrokom
Kdaj dojenček začne sedeti? Faze razvoja in nasveti za starše
Kdaj dojenček začne sedeti? Faze razvoja in nasveti za starše
Sin Zinedina Zidana stopa iz očetove sence
Sin Zinedina Zidana stopa iz očetove sence
zadovoljna
Portal
Ko je spoznala njega, se je popolnoma spremenila
Dnevni horoskop: Tehtnico čaka prijetno srečanje, intuicija je škorpijonov zaveznik
Dnevni horoskop: Tehtnico čaka prijetno srečanje, intuicija je škorpijonov zaveznik
5 poletnih oblek, ki jih bomo videle na vsakem koraku
5 poletnih oblek, ki jih bomo videle na vsakem koraku
Le ena beseda je povedala vse o njegovi partnerici
Le ena beseda je povedala vse o njegovi partnerici
vizita
Portal
Zakaj je trening z utežmi nujen za ohranjanje zdravja
Imela je izpuščaj, ki ni hotel izginiti: 'Ostalo mi je še šest mesecev življenja'
Imela je izpuščaj, ki ni hotel izginiti: 'Ostalo mi je še šest mesecev življenja'
Zakaj so lahko visoke temperature smrtno nevarne?
Zakaj so lahko visoke temperature smrtno nevarne?
Nova raziskava: močno predelana hrana lahko poveča tveganje za demenco
Nova raziskava: močno predelana hrana lahko poveča tveganje za demenco
cekin
Portal
Ta jadranski biser (še) ni podivjal s cenami
'Delovni teden ne obstaja več': milijonar opozarja, da vas rigidni urniki lahko stanejo uspeha
'Delovni teden ne obstaja več': milijonar opozarja, da vas rigidni urniki lahko stanejo uspeha
Ta slovenska šola ustvarja vodilne kadre
Ta slovenska šola ustvarja vodilne kadre
Dopust si lahko privoščite – če poznate ta pravila
Dopust si lahko privoščite – če poznate ta pravila
moskisvet
Portal
Slovenec kupil Ferrari svojih sanj, leto pozneje pa doživel šok: avto označen kot ukraden
Kako ohraniti oster um tudi do 90. leta?
Kako ohraniti oster um tudi do 90. leta?
Za kamere nasmejana, v resnici izgubljena: pretresljiva izpoved zvezdnice
Za kamere nasmejana, v resnici izgubljena: pretresljiva izpoved zvezdnice
Te funkcije v Zemljevidih vam lahko prihranijo gorivo, čas in denar
Te funkcije v Zemljevidih vam lahko prihranijo gorivo, čas in denar
dominvrt
Portal
Do katerih subvencij ste morda upravičeni? Tako do nižjih stroškov
Vaše sadno drevje trpi v vročini – teh 5 napak dela skoraj vsak (in ostane brez pridelka)
Vaše sadno drevje trpi v vročini – teh 5 napak dela skoraj vsak (in ostane brez pridelka)
Ena navada, ki spremeni vse: kako ukrotiti nered v nekaj minutah na dan
Ena navada, ki spremeni vse: kako ukrotiti nered v nekaj minutah na dan
Ste na vrtu opazili te kroglice? Strokovnjaki opozarjajo: ukrepajte takoj
Ste na vrtu opazili te kroglice? Strokovnjaki opozarjajo: ukrepajte takoj
okusno
Portal
Osvežilna sladica brez peke, ki je kot nalašč za poletno vročino
Testenine s hladno omako, ki jih pripravite v samo 10 minutah
Testenine s hladno omako, ki jih pripravite v samo 10 minutah
Če se vam v vročini ne da kuhati, poskusite teh 7 hitrih obrokov
Če se vam v vročini ne da kuhati, poskusite teh 7 hitrih obrokov
To sadje Slovenci poleti premalo izkoriščamo – in delamo veliko napako
To sadje Slovenci poleti premalo izkoriščamo – in delamo veliko napako
voyo
Portal
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Moje sonce
Moje sonce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763