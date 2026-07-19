Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Visokoleteči Maribor na startu sezone do remija

Kidričevo, 19. 07. 2026 20.20 pred 21 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
STA
Maribor - Charlton

Nogometaši Aluminija in Maribora so se v prvem krogu slovenske prve lige v Kidričevem razšli z neodločenim izidom 0:0.

Bamba Susso
Bamba Susso
FOTO: Luka Kotnik

Nogometaši Maribora s precej spremenjenim moštvom in okrepljenim vodstvom kluba, tako na klopi kot v pisarnah, nove sezone niso začeli po pričakovanjih svojih navijačev, ki so v velikem številu pripotovali k sosedom v Kidričevo. Pokazali so sicer precej boljši pristop kot v prejšnji sezoni, a jim je v igri marsikaj manjkalo, predvsem to velja za njihov napad.

Večji del tekme so imeli terensko premoč, še posebno je bila ta izrazita v prvem polčasu, toda napadali so jalovo. Nekaj priložnosti so sicer imeli, toda premalo za ekipo, ki ima v novem prvenstvu visoke ambicije. Sam začetek tekme je napovedal, da bo Maribor videti bolje kot v lanski sezoni. Takoj je prevzel nadzor na igrišču, praktično se je igra odvijala le na polovici Aluminija. Čeprav so Mariborčani z lahkoto prihajali v tekmečev kazenski prostor, pa si veliko lepih priložnosti v prvem polčasu niso pripravili.

V četrti minuti bi se lahko v kazenskem prostoru bolje znašel Dario Vizinger, isti igralec je v 16. minuti poslal žogo v roko Matije Bobna, sodnik Alen Bubek je pokazal na belo piko, a je po ogledu posnetka svojo odločitev preklical.

Preberi še Poraz v mestnem derbiju: navijači Olimpije naj se pripravijo na novo mukotrpno sezono

Najlepšo priložnost v prvem delu so si gosti pripravili v 24. minuti, ko je žoga po podaji razpoloženega Isaaca Tshipambe srečno prišla do Tia Cipota, ta je že premagal vratarja Florijana Raduho, toda na golovi črti je veselje Mariborčanov preprečil Rok Schaubach.

Darko Milanič
Darko Milanič
FOTO: Profimedia

Aluminij je do odmora uspel umiriti napade tekmecev, sami pa niso bili nevarni, v 57. minuti pa so si privoščili veliko napako v obrambi, Tshipamba se je znašel iz oči v oči z Raduho, toda ta je njegov strel ubranil.

Preberi še Brečko spoznal klavrno podobo ekipe in njeno izvedbo na travniku: Vtis res ni bil dober

V nadaljevanju pa so gostitelji pokazali zobe tudi v napadu. Matic Vrbanec je v 65. minuti slabo streljal, že v naslednjem pa se je lepa priložnost ponudila Bambi Sussu, njegov strel z glavo je Ažbe Jug ubranil. V 86. minuti bi Tshipamba vendarle lahko zagotovil tri točke svoji ekipi, po levi strani je prodrl v kazenski prostor, toda namesto, da bi streljal, je nenatančno podajal.

nogomet prva liga maribor
24ur.com Na tekmi kartonov Olimpija boljša od Rogaške, Maribor z novim porazom
24ur.com Maribor z minimalno zmago na domačih tleh, padle so Radomlje
24ur.com Maribor prek Aluminija do četrtfinala pokala
24ur.com Prvi večni derbi igralcem Olimpije
24ur.com Maribor z golom Baturine do zmage proti Muri
24ur.com Maribor ugnal Koper in zavzel vrh, Aluminij še naprej brez zmage v sezoni
24ur.com Maribor tone vse globje: dva rdeča kartona in zmaga Domžal
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
20. 07. 2026 09.12
Čakam samo, da bodo nekateri začeli pisati, kako je slabo da se je vrnil Zahovič, pa Milanič... Nekateri bodo že danes strokovnjaki.
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897