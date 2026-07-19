Visokoleteči Maribor na startu sezone do remija

Nogometaši Maribora s precej spremenjenim moštvom in okrepljenim vodstvom kluba, tako na klopi kot v pisarnah, nove sezone niso začeli po pričakovanjih svojih navijačev, ki so v velikem številu pripotovali k sosedom v Kidričevo. Pokazali so sicer precej boljši pristop kot v prejšnji sezoni, a jim je v igri marsikaj manjkalo, predvsem to velja za njihov napad.

Večji del tekme so imeli terensko premoč, še posebno je bila ta izrazita v prvem polčasu, toda napadali so jalovo. Nekaj priložnosti so sicer imeli, toda premalo za ekipo, ki ima v novem prvenstvu visoke ambicije. Sam začetek tekme je napovedal, da bo Maribor videti bolje kot v lanski sezoni. Takoj je prevzel nadzor na igrišču, praktično se je igra odvijala le na polovici Aluminija. Čeprav so Mariborčani z lahkoto prihajali v tekmečev kazenski prostor, pa si veliko lepih priložnosti v prvem polčasu niso pripravili.

V četrti minuti bi se lahko v kazenskem prostoru bolje znašel Dario Vizinger, isti igralec je v 16. minuti poslal žogo v roko Matije Bobna, sodnik Alen Bubek je pokazal na belo piko, a je po ogledu posnetka svojo odločitev preklical.