Vitesse je prvi Murin evropski skupinski izziv

Vitesse ne spada v kategorijo tako velikih, kot sta Tottenham, za mnoge tudi prvi favorit tega novega tekmovanja, in Rennes, a gre za neprimerno večji klub od Mure. Med drugim je na veliko sceno pomagal kar precej izvrstnim nogometašem, med drugim Philipu Cocuju, Royu Makaayu, Pierru van Hooijdonku, Nemanji Matiću, Robinu Gosensu, Masonu Mountu, Martinu Oedegaardu ... V klubu je med letoma 2017 in 2020 svoj pečat pustil tudi Tim Matavž, med 2009 in 2011 je bil član kluba tudi Dalibor Stevanović. V zadnjih letih je kolektiv iz Arnhema največji uspeh v Evropi dosegel v sezoni 2017/18, ko je igral v skupinskem delu evropske lige. Da sta Tottenham in Rennes nesporna favorita v skupini, govori tudi podatek o tržni vrednosti klubov. Po Transfermarktu je namreč Tottenham pri 697 milijonih evrov, Rennes pri 189,65, Vitesse pri 39,65, Mura pa pri 7,53 milijona. Za preboj v skupinski del je vsaka ekipa prejela 2,94 milijona evrov. Za vsako zmago bo dobila dodatnih pol milijona evrov, za vsak remi pa 166.000 evrov. Prvo mesto v skupini prinaša dodatnih 650.000 evrov, drugo pa 325.000 evrov. "Play off" prinese 300.000, osmina finala 600.000, četrtfinale milijon, polfinale dva milijona, poraz v finalu tri milijone in zmaga pet milijonov evrov.

V konferenčni ligi bodo sicer igrali še trije klubi s slovenskim pridihom. Anorthosis Denisa Popovića bo v skupini B igral proti Gentu, Partizanu, ta bo v četrtek njegov prvi tekmec, in Flori iz Talina, Paok Jasmina Kurtića bo igral v skupini F s Koebenhavnom, Slovanom Bratislavo in Lincoln Red Imps, ki bodo prvi nasprotnik, HJK Helsinki Filipa Valenčiča pa bo igral v skupini A z Laskom iz Linza, Maccabijem Tel Avivom in Alaškertom. Avstrijci bodo na Finskem gostovali v četrtek.

Skupinski del tekmovanja se bo končal 9. decembra. Boji za osmino finala, v katerem se bodo merili drugouvrščeni iz skupin konferenčne lige ter tretjeuvrščeni iz skupin Lige Evropa, bo 17. in 24. februarja, osmina finala, kamor bodo neposredno uvrščeni zmagovalci skupin, bo 10. in 17. marca, četrtfinale bo 7. in 14. aprila, polfinale 28. aprila in 5. maja, finale pa 25. maja v Tirani. Zmagovalec tega tekmovanja bo v prihodnji sezoni imel zagotovljen nastop v skupinskem delu Lige Evropa.

Liga Evropa tudi z nekaj Slovenci

Tudi v slednji bo v skupinskem delu nekaj Slovencev. Fenerbahče Mihe Zajca bo tekmoval v skupini D skupaj z Olympiacosom, prvim tekmecem Frankfurtom in Antwerpnom. Sturm Jona Gorenca Stankovića, ki je v zadnjem kvalifikacijskem krogu izločil Muro, pa se bo v skupini B meril z Monacom, nizozemskim PSV in Real Sociedadom. Moštvo iz Gradca za uvod čaka gostovanje v Monaku. Dunajskemu Rapidu, pri katerem igra Dejan Petrovič, je žreb namenil skupino H, v kateri so še Dinamo Zagreb, Genk in West Ham. Belgijci bodo v četrtek prvi tekmeci slovenskega reprezentanta. Ferencvaros Mihe Blažiča pa bo skupinski del evropske lige preživel v skupini G, kjer so še Bayer Leverkusen, Celtic in Betis. Madžari bodo najprej gostovali v Nemčiji. Stavnice so med glavne favorite uvrstile Leicester, Napoli, Lazio, West Ham, Bayer Leverkusen, Lyon, Real Sociedad, bržčas pa bo tu treba računati tudi na še kakšno ekipo iz Lige prvakov. Tudi tu se bo skupinski del končal 9. decembra; 17. in 24. februarja se bodo drugouvrščeni klubi iz evropske lige in tretjeuvrščena moštva iz elitne Lige prvakov pomerili za mesto v osmini finala Lige Evropa, kamor bodo neposredno uvrščeni zmagovalci skupin. Ta potem s prvimi tekmami sledi 10. marca, medtem ko bodo povratni dvoboji teden dni pozneje. Četrtfinale bo 7. in 14. aprila, prvi polfinalni tekmi bosta 28. aprila, povratni 5. maja, veliki finale, ki ga bo gostila Sevilla, pa bo 18. maja.

Denarni vidik evropske lige pa je sledeč: za preboj v skupinski del so klubi dobili po 3,63 milijona evrov, vsaka zmaga bo prinesla 630.000, vsak remi pa 210.000. Za prvo mesto v skupini bo "kapnilo" 1,1 milijona, za drugo pa 550.000 evrov. Preboj v "play off" je vreden 500.000, osmina finala 1,2 milijona, četrtfinale 1,8 milijona, polfinale 2,8 milijona, poraz v finalu 4,6 milijona in zmaga 8,6 milijona.